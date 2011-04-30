به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی و نقد مجموعه داستان "حالا بیشتر از همیشه می‌ترسیم " روز یکشنبه 25 اردیبهشت، در قالب دوازدهمین گردهمایی علاقه‌مندان ادبیات داستانی و اعضای کانون داستان‌نویسان "نگاهی دیگر" فرهنگسرای انقلاب با حضور سارا خاکزاد نویسنده اثر برگزار می‌شود. بهناز علیپور و محمدرضا گودرزی نیز به عنوان منتقدان این کتاب در جلسه نقد و بررسی حضور خواهند داشت.

"حالا بیشتر از همیشه می‌ترسیم" نخستین اثر سارا خاکزاد، شامل20 داستان کوتاه با مضامین روان‌شناختی، اجتماعی و انسانی است که از سوی نشر چشمه روانه بازار نشر شده است. خاکزاد در این مجموعه، روابط مدرن میان انسان‌ها را به چالش کشیده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این مراسم روز یکشنبه 25 اردیبهشت از ساعت 17 تا 19 به فرهنگسرای انقلاب اسلامی به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل شرق حضور یابند.