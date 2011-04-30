به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و احمد عجم استاندار با صدور پیام مشترکی فرا رسیدن روز جهانی کارگر را به کارآفرینان و تلاشگران عرصه تولید و صنعت تبریک گفتند.

در این پیام آمده است: در تعالیم گرانقدر و ارزشمند اسلام؛ کار و کارگر دارای منزلت و ارزشی والاست تا جایی که پیامبر مهر و رحمت (ص) به دستان کارگر بوسه می زند تا همگان ببینند و بدانند که رسول خدا بالاترین ارزش را برای کوشش و تلاش و همت شما کارگران قائل است و امام عظیم الشأن ما نیز به تاسی از آن یگانه روزگار به دست کارگر بوسه می زند و بر آن بوسه افتخار می کند.

در ادامه این پیام همچنین آمده است: اینجانبان ضمن گرامیداشت هفته کارگر و تبریک این ایام فرخنده بر همه کارگران تلاشگر و پیشگامان تولید و خودکفایی، امیدواریم در پناه خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولیعصر(عج) و با نصب العین قرار دادن منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ولی امر مسلمین در سالی که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده است با تلاش، همت و کار مضاعف در جهت شکوفایی اقتصاد کشور و استان همواره موفق و موید باشید.



