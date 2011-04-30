مقامات فیفا از روند آماده سازی جام جهانی در برزیل رضایت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، اورلاندو سیلوا، وزیر ورزش برزیل، روز جمعه با "یروم والکه" در برازیلیا دیدار کرد و به خبرنگاران گفت که مسئولان فیفا خواهان این شده اند بدانند که آیا فرودگاه های شهرهای میزبان جام جهانی بازسازی شده اند و در موعد مقرر آماده می شوند یا خیر.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، سیلوا و والکه در خصوص آماده سازی برزیل برای جام جهانی 2014 جزئیاتی را تشریح کردند و از طرح ها وابتکاراتی که موجب ارتقای فرودگاه ها می شود استقبال کردند.

سیلوا گفت: والکه از آنچه ما ارائه کردیم ابراز رضایت کرد و تاکید کرد مسیری که برای آماده سازی جام جهانی در پیش گرفته ایم مسیر درستی است.