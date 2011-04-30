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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

مقامات فیفا از روند آماده سازی جام جهانی در برزیل رضایت دارند

مقامات فیفا از روند آماده سازی جام جهانی در برزیل رضایت دارند

وزیر ورزش برزیل گفت دبیرکل فیفا از روند آماده سازی برزیل برای میزبانی جام جهانی 2014 برزیل ابراز رضایت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورلاندو سیلوا، وزیر ورزش برزیل، روز جمعه با "یروم والکه" در برازیلیا دیدار کرد و به خبرنگاران گفت که مسئولان فیفا خواهان این شده اند بدانند که آیا فرودگاه های شهرهای میزبان جام جهانی بازسازی شده اند و در موعد مقرر آماده می شوند یا خیر.

بر پایه گزارش آسوشیتدپرس، سیلوا و والکه در خصوص آماده سازی برزیل برای جام جهانی 2014 جزئیاتی را تشریح کردند و از طرح ها وابتکاراتی که موجب ارتقای فرودگاه ها می شود استقبال کردند.

سیلوا گفت: والکه از آنچه ما ارائه کردیم ابراز رضایت کرد و تاکید کرد مسیری که برای آماده سازی جام جهانی در پیش گرفته ایم مسیر درستی است.

کد مطلب 1301067

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