به گزارش خبرنگار مهر در شیراز،بعد از ظهر شنبه لطف الله فروزنده در جلسه شورای اداری استان فارس گفت: در کشور نیروی انسانی توانمند با ظرفیت بالا وجود دارد ولی در نظام اداری بهره وری پایین است که اصلاح این گونه مباحث از جمله برنامه های ما محسوب می شود.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های تحول اداری واگذاری کارها به مردم است، افزود:هر چقدر که فعالیتها از دولت گرفته شود ومردم به طور مستقیم وارد فعالیتها شوند کارها با سرعت بیشتری انجام می شود که در این راستا دولت تنها ناظر بر روند فعالیتها خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور ادامه داد: یکی از موارد واگذاری کارها به مردم نیز بحث تمرکز زدایی است که از سال قبل آغازشده و استان فارس نیز در ابعاد کوچکتر باید به گونه ای اختیارات را به شهرستانها ارائه کند که دیگر احتیاجی به حضور مردم دیگر شهرستانها در شیراز نباشد.

فروزنده در ادامه سخنان خود با بیان اینکه فارس می تواند در بحث دولت الکترونیک فعالیت گسترده ای داشته باشد، یادآور شد: هدفگذاری ما در بحث دولت الکترونیک 500 خدمت است که در سال گذشته حدود 120 خدمت ارائه شد و در سال جاری نیز این خدمات به 200 مورد خواهد رسید که فارس با توجه به سوابق خود در بخش الکترونیک می تواند در اکثر مباحث پیشگام باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: در کنار دولت الکترونیک بخش پیشخوان دولت نیز مطرح است که تاکنون در روستاهای کشور حدود 16 هزار دفتر پیشخوان دولت راه اندازی شده و تا حدود زیادی از حرکت روستائیان به سمت شهرها برای انجام فعالیتهای عادی جلوگیری کرده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت بحث دورکاری نیز افزود: 50 درصد از افراد شاغل در ادارات به عنوان نیروی پشتیبان فعال هستند در صورتیکه اگر بحث دورکاری با تمامی مباحث خود اجرایی شود به طور یقین در هزینه ها و فعالیتهای اضافی شاهد کاهش خواهیم بود.

فروزنده با بیان اینکه 700 فرآیند در ادارات کشور شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: از تمامی ادارات خواسته بودیم که فرآیند های مختلف اداری را تعریف کنند که تاکنون 700 فرآیند شناسایی شده که در این راستا اگر بخشی از این فراینده ها در منازل انجام شود سرعت فعالیت نیز افزایش خواهد یافت.