به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر، هومن سیدی که با فیلم "آفریقا" در بخش رقابتی این رویداد هنری حضور دارد، گفت: تصویر و نمایش شهری انسانی جزو دغدغه‌های من به عنوان یک سینماگر است و رویکرد جشنواره فیلم شهر مبنی بر ترویج شهری انسانی برای انسان شهری قابل تامل و پیگیری است.

کارگردان فیلم "آفریقا" معتقد است سینماگران و هنرمندان جزو اقشاری از جامعه هستند که هنوز به انجام مناسبات انسانی و اخلاقی بدون هیچ توقع مالی اهمیت می‌دهند و بسیاری از آنان آمادگی همکاری و همراهی مدیریت شهری را در جهت ترویج مفاهیم اخلاقی و انسانی دارند.

بازیگر فیلم سینمایی "آزادراه" که تدریس در کارگاه آموزشی تدوین و فیلمسازی بخش مسابقه محله جشنواره فیلم شهر را برعهده داشته افزود: هنرمندان با اقدامات فرهنگی همکاری می‌کنند مگر خلاف آن ثابت شود و مدیران شهری با کمک هنرمندان در مدیریت شهری موفق‌تر خواهند بود.

وی ادامه داد: برگزاری کارگاه آموزشی فیلمسازی برای دانش آموزان مناطق 24 گانه شهر تهران و تحمل مشکلات و انجام هماهنگی‌های لازم با خانواده‌های دانش آموزان و مدارس برای حضور در کلاس‌ها، نمایانگر خلوص نیت متولیان جشنواره فیلم شهر است.

چهارمین جشنواره بین المللی فیلم شهر اردیبهشت‌ماه امسال در تهران برگزار می‌شود.