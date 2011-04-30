تیمور پورحیدری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: با توجه به اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه ها، قیمت های جدیدی در حوزه آرد و نان بر مبنای آنالیز دقیق کارکرد صورت گرفت که خروجی آن ثابت ماندن قمیت نان بود.

وی افزود: این قیمت ها کاملا کارشناسانه و با مشارکت معاونت برنامه ریزی استانداری، فرمانداران شهرستان های نظر آباد، ساوجبلاغ و طالقان، کارشناسان متخصص این حوزه،‌ اتحادیه نانوایان استان و شرکت غله و خدمات بازرگانی اتخاذ شده در این راستا خوشحالیم که هیچگونه افزایش قیمت نداریم.

این مسئول در ادامه در رابطه با انواع قمیت نان در سطح استان خاطر نشان کرد: در مرکز استان نان سنگک با نوع آرد هفت درصد و وزن 700 گرم نان به قیمت چهارصد تومان، لواش با نوع آرد پانزده درصد و وزن 290 گرم به قیمت دویست تومان و نان بربری با نوع آرد هفده در صد و با وزن 560گرم به قیمت سیصد تومان می باشد.

وی یادآور شد: در شهرستانهای استان البرز نیز؛ سنگک با وزن 700 گرم و نوع آرد 7 درصد با نرخ سیصدوپنجاه تومان،‌ لواش با وزن 180گرم و نوع آرد 12 درصد با قیمت یکصد تومان، تافتون با وزن 250گرم و نوع آرد 15 درصد با نرخ یکصد و پنجاه تومان و نان بربری با وزن 560 گرم و نوع آرد 18 درصد به قیمت 250 تومان مشخص شده است.

پورحیدری با اشاره به عدم افزایش قیمت درانواع نان در مرحله دوم، تعزیرات به وجود آمده در وزن های اعلام شده را نیز با لحاظ این نکته که وزن مشخص شده در مرحله اول نرخ گذاری نان در استان البرز با اعلام بیشترین وزن در سطح کشور بوده و وزن تعیین شده در این مرحله را کاملا منطقی عنوان کرد و از شهروندان استان خواست تا با نوع مدیریت بر مصرفشان در اجرای این طرح دولت را یاری کنند.