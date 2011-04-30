راه اندازی مرکز نگهداری معتادان در لرستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حبیب الله دهمرده در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر استان لرستان در سخنانی با تاکید بر راه اندازی یک مرکز مناسب برای نگهداری معتادان خیابانی و پر خطر در استان اظهار داشت: پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و تقدم آن بر درمان از جمله نکات ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به نقش دستگاههای عضو شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان در راستای مبارزه با این بلای خانمانسوز بر لزوم بستر سازی مناسب و برنامه ریزی علمی در این زمینه تاکید کرد.

استاندار لرستان خاطر نشان کرد: مبارزه جدی و همه جانبه با مواد مخدر تنها در قالب نقشه راه و با انجام تحقیقات علمی و پژوهشهای هدفمند امکان پذیر است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لرستان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه در سال گذشته حدود یک تن و 817 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است، بیان داشت: این میزان مواد مخدر 15 درصد بیشتر از کشفیات سال گذشته بوده است.

سرهنگ کاظم علیزاده ادامه داد: تعداد دستگیری عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر در سال گذشته نیز در مقایسه باسال قبل از آن 21 درصد افزایش داشته است.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز مدیر کل زندانهای استان لرستان با اشاره به روند رو به رشد افزایش زندانیان مرتبط با مواد مخدر گفت: در حال حاضر 50 درصد از زندانیان موجود در زندانهای استان در رابطه با مواد مخدر است.

محمد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر از آمار زندانیان موجود در زندانهای لرستان 50 درصد به بحث مواد مخدر اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه با وجود تلاشهای زیاد دستگاه قضایی ما شاهد افزایش آمار ورود زندانیان به زندانها هستیم، یادآور شد: با توجه به تراکم جمعیت زندانیان نگهداری این افراد در زندانهای استان با مشکل مواجه است.

وی ادامه داد: این امر موجب شده که اقدامات درمانی و فرهنگی در این بخش نیز با مشکلاتی مواجه شود.

همچنین پیش از این نیز رئیس کل قبلی دادگستری استان لرستان نیز از حضور معتادان در زندانهای استان با عنوان یک چالش یاد کرده و گفته بود که آمار زندانیان به نسبت مکانی که در آن قرار دارند زیاد است که این امر مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

ذبیح الله خدائیان از حضور معتادان به اتهامات دیگر در زندانها را به عنوان یکی دیگر از مشکلات این حوزه نام برد و بیان داشت: حضور این زندانیان به اتهام سرقت، شکایت خانواده ها و ... موجب ایجاد مشکلاتی برای مسئولان زندان و سایر زندانیان شده است.

خدائیان با بیان اینکه اگر در لرستان اردوگاه بازپروری معتادان وجود داشته باشد این مشکلات وجود نخواهد داشت، خواستار همکاری دستگاه های مختلف از جمله علوم پزشکی، بهزیستی، نیروی انتظامی و ... برای احداث این اردوگاه شد.