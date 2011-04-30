به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، ظهر شنبه مسابقات ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در رشته های مختلف برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.
این مسابقات در رشته های مختلف ورزشی بر اساس علاقه مندی بیشتر کارکنان و اساتید و با حضور 8 تیم برگزار شد.
این مسابقات در رشته فوتسال و والیبال در دو گروه الف و ب برگزار شد که در پایان تیم والیبال حوزه معاونت دانشجویی مقام اول، معاونت سما دوم و اداری مالی به مقام سوم دست یافت.
در رشته فوتسال نیز حوزه آموزش اول، تیم بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) دوم و حوزه اداری مالی سوم شد.
همچنین در پرتاب دارت آقایان، رمضان صفری اول شد، عبدالله منتظری دوم و فرامرز اکبری به مقام سوم دست یافت و در بخش بانوان اسکندری اول، نیکزاد دوم و نوروزی سوم شد.
در رشته طناب کشی هم بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) قهرمان شد و حوزه دانشجویی مقام دوم را کسب کرد.
مسابقات ورزشی کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود به شکل دوره ای و به مدت 10 روز برگزار شد.
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