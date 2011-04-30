اسلام سنگرهای کلیدی رسانه ای دنیا را فتح خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محسن قمی قبل از ظهر شنبه در همایش دین، رسانه و کودک در مجتمع آموزش عالی امام خمینی قم با اشاره به اینکه امروز پیامهای رسانهای نظام سلطه به صورت یکسان رمزگشایی نمیشود و تاثیر خود را از دست داده است، افزود: رویکرد حجاب به عنوان یک سمبل روشنفکری، آزاداندیشی و مقاومت در مقابل ظلم و ستم خودش را در کشورهای غربی نشان میدهد و بیانگر کم شدن اثرگذاری رسانههای غربی حتی در کشورهای خودشان است.
گرایش به قرآن و اسلام افزون شده است
وی با اشاره به امتیازات رسانههای اسلامی تصریح داشت: امتیاز دیگر رسانههای ما این است که از نصرتهای غیرقابل تصور و نصرتهای الهی بهره میبرند البته منظور تنها نصرتهای غیبی نیست بلکه شرایط جهانی پدید آمده باعث شده تا گرایش به قرآن، اسلام و امام حسین (ع) افزون شود.
معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری ادامه داد: انقلاب اسلامی و تحولات اخیر جهان اسلام نصرتهای الهی است که گوشها در گوشه و کنار دنیا مترصد این است که پیامی را از رسانههای ما بگیرند زیرا دلالتهای تربیتی سوسیالیسم و سایر ایسمها کارآیی خود را از دست داده است.
قمی ابرازداشت: تشکیل اتحادیه حهان اسلام با حضور ۲۰۰ کشور و بدون اتکاء به قدرتهای بزرگ و با رعایت اصول استاندارد امکانات بسیار خوبی را برای غلبه رسانهای دارد.
وی اضافه کرد: یک روز اگر میخواستیم کسی را پیدا کنیم که با حجاب اخبار بگوید و یا برنامهاش را با بسم الله آغاز کند مشکل داشتیم و کسی نبود اما امروز ظرفیتهای فراوانی وجود دارد.
وی افزود: شبکههای تخصصی در امر کودک وجود دارد که با نگاه اسلامی برنامه تولید میکند البته باید جایگاه آن ارتقاء پیدا کند.
آینده رسانههای اسلامی امیدوارکننده است
معاون بین الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: بنابراین این مجموعه بشارت دهنده این است که بتواند سنگرهای کلیدی رسانهای را در جهان فتح کند و ما اگر براساس تقوا، همدلی و هماهنگی پیش برویم به این موفقیت خواهیم رسید.
قم - خبرگزاری مهر: معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری با بیان اینکه پیامهای رسانهای نظام سلطه تأثیر خود را از دست داده است، گفت: جهان اسلام به لطف خداوند سنگرهای کلیدی رسانهای دنیا را فتح خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محسن قمی قبل از ظهر شنبه در همایش دین، رسانه و کودک در مجتمع آموزش عالی امام خمینی قم با اشاره به اینکه امروز پیامهای رسانهای نظام سلطه به صورت یکسان رمزگشایی نمیشود و تاثیر خود را از دست داده است، افزود: رویکرد حجاب به عنوان یک سمبل روشنفکری، آزاداندیشی و مقاومت در مقابل ظلم و ستم خودش را در کشورهای غربی نشان میدهد و بیانگر کم شدن اثرگذاری رسانههای غربی حتی در کشورهای خودشان است.
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