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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۱۳

به کارگردانی سیدی/

فیلمبرداری فیلم سینمایی "سیزده" شروع می‌شود

فیلمبرداری فیلم سینمایی "سیزده" شروع می‌شود

هومن سیدی دومین فیلم سینمایی خود به نام "سیزده" را به زودی در تهران کلید می‌زند.

سیدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم به زودی ساخت دومین فیلمم را آغاز کنم. این فیلم "سیزده" نام دارد و تهیه‌کنندگی آن برعهده مجتبی امینی است که تهیه اولین فیلم من "آفریقا" را بر عهده داشته است.

وی ادامه داد: منتظر دریافت پروانه ساخت برای این فیلم هستم. طبق برنامه‌ریزی قرار است مردادماه فیلمبرداری "سیزده" در تهران آغاز شود. تاکنون علاوه بر تهیه‌کننده حضور درنا مدنی به عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز و علی تبریزی به عنوان مدیر فیلمبرداری قطعی شده است.

وی درباره نمایش "آفریقا" گفت: در انتظار دریافت پروانه نمایش برای این فیلم هستیم. تهیه‌کننده مذاکراتی با موسسه فیلمیران و آقای علی سرتیپی برای پخش فیلم انجام داده است، اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده است.

در فیلم سینمایی "آفریقا" شهاب حسینی، آزاده صمدی، جواد عزتی، امیر جدیدی، مینا ساداتی و امید تبریزی‌زاده بازی کردند. "آفریقا" در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت.

کد مطلب 1301106

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