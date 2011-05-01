سیدی در این باره به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم به زودی ساخت دومین فیلمم را آغاز کنم. این فیلم "سیزده" نام دارد و تهیهکنندگی آن برعهده مجتبی امینی است که تهیه اولین فیلم من "آفریقا" را بر عهده داشته است.
وی ادامه داد: منتظر دریافت پروانه ساخت برای این فیلم هستم. طبق برنامهریزی قرار است مردادماه فیلمبرداری "سیزده" در تهران آغاز شود. تاکنون علاوه بر تهیهکننده حضور درنا مدنی به عنوان دستیار کارگردان و برنامهریز و علی تبریزی به عنوان مدیر فیلمبرداری قطعی شده است.
وی درباره نمایش "آفریقا" گفت: در انتظار دریافت پروانه نمایش برای این فیلم هستیم. تهیهکننده مذاکراتی با موسسه فیلمیران و آقای علی سرتیپی برای پخش فیلم انجام داده است، اما هنوز هیچ چیز قطعی نشده است.
در فیلم سینمایی "آفریقا" شهاب حسینی، آزاده صمدی، جواد عزتی، امیر جدیدی، مینا ساداتی و امید تبریزیزاده بازی کردند. "آفریقا" در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت.
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