دکتر مجید ترابی - مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر تب برفکی را از جمله بیماریهای با منشا ویروس دانست و افزود: بیماری تب برفکی بیماری ویروسی مسری است که در دامهای اهلی و نشخوار کنندگانی چون گاو، گوسفند، بز و گاومیش شایع است.

وی طول دوره این بیماری را حدود 15 روز دانست و ادامه داد: این بیماری در 51 روز علائم خود را در دامهای مبتلا نشان می دهد و دوره بازگشت آن 45 روزه است تا حیوان به وضعیت طبیعی بازگردد.



مجری طرح به علائم این بیماری اشاره کرد و یاداور شد: اصلی ترین علائم این بیماری تب است پس از تب دامها دچار زخم های دهانی می شوند. این زخمها باعث می شود که حیوان نتواند غذای مناسب را دریافت کند در نتیجه کاهش تولید گوشت به میزان 15 تا 25 درصد به ازای هر راس و کاهش تولید شیر به میزان 50 درصد را به دنبال دارد.



ترابی شیوع بالا را از مهمترین خطرات این بیماری نام برد و اضافه کرد: وقتی دامی به تب برفکی مبتلا می شود تا 100 درصد دامها را مبتلا می کند که این امر منجر به کاهش تولیدات دامی و وارد آمدن خسارات به دامداریها می شود ولی در عین حال تلفات دامی آن پایین است.



وی اصلی ترین راه کنترل و مبارزه با این بیماری را واکسیناسیون ذکر کرد و اظهار داشت: واکسیناسیون دامها در کشور به صورت مرتب انجام می شود ولی به دلیل عدم رعایت واکسیناسیون در کشورهای همسایه ما هر سال شاهد بروز این بیماری در کشور به صورت وسیع هستیم از این رو مجبوریم که حیواناتی که بیمار می شوند را درمان کنیم.



این پژوهشگر مرکز تحقیقات کشاورزی استان قم به اجرای پروژه ای در زمینه تولید دارو برای درمان این بیماری اشاره کرد و گفت: در این راستا طی اجرای پروژه ای موفق به تولید دارویی با عنوان "میرتووت" برای درمان ضایعات دهانی بیماری تب برفکی شدیم که می تواند بر روی ضایعات دهانی که باعث افت تولید شیر و گوشت در دامها می شود را بهبود بخشد.



ترابی به جزئیات این طرح اشاره کرد و توضیح داد: زخمهایی که در دهان دام ایجاد می شود مانع از خوردن غذا می شود ازاین رو داروی تولید شده اثر ضد درد دارد و باعث می شود که حیوان در زمان غذا خوردن دردی را احساس نکند و خساراتی که از بابت عدم توانایی در غذا خوردن به دلیل زخمهای دهانی وارد می شود را کاهش دهد.



مجری طرح داروی زخم تب برفکی با تاکید بر اینکه این دارو اثر التیام بخشی دارد، ادامه داد: همچنین این دارو اثر ضد ویروسی دارد و مانع می شود که ویروسها در محیط دهان دامها ایجاد تاول و زخم کنند اثر ضد باکتریایی از دیگر مزایای این دارو است این مزیت مانع از عفونتهای ثانویه در دهان دامها می شود.



ترابی به بیان مواد اولیه این دارو پرداخت و افزود: از آنجایی که مشکل اساسی بیماری تب برفکی، زخمهای دهانی است، اصلی ترین مواد این داروی گیاهی "مورد" است که سابقه طولانی در التیام زخمهای دهانی دارد علاوه بر این گیاه دارای اثر ضد ویروسی دارد.



مجری طرح با بیان اینکه این دارو به صورت اسپری تولید شده است، ادامه داد: این دارو در داخل دهان اسپری می شود. بررسی هایی که بر روی این داور انجام دادیم نشان داد که 2 روز پس از مصرف 80 درصد دامهای مبتلا بهبود یافتند و پس از 4 روز تا 93 درصد شاخص هایی که برای بهبودی در نظر گرفته شد در دامهای مشاهده شد.



وی با بیان اینکه این دارو با همکاری یک شرکت داروسازی تولید شد، اضافه کرد: اقدامات بالینی آن نیز با همکاری مراکز دانشگاهی به ویژه دانشگاه تهران در استان قم انجام شد.