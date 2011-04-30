به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور به همراه مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری از پروژه ساماندهی بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در قم بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت.
وی در این بازدید بر ارائه طرح جامع برای ساماندهی پیرامون بیت امام راحل(ره) تا مسجد سلماسی که محل تدریس ایشان و شکلگیری انقلاب اسلامی است تأکید کرد و گفت: پس از انجام مطالعات کارشناسی، عملیات اجرایی این پروژه باید هرچه سریعتر آغاز شود.
استاندار قم خاطرنشان کرد: این پروژه تاریخی و فرهنگی از اهمیت و ارزش معنوی و جذابیت گردشگری بالایی برخوردار بوده و باید با حفظ بافت تاریخی پیرامون آن، به شکل مناسب بازسازی و احیاء شود.
وی از تخصیص اعتبارات لازم برای این پروژه خبر داد و گفت: خانههای اطراف بیت تاریخی حضرت امام(ره) باید هرچه سریعتر تملک شده و کار مرمت و یکسانسازی آنها آغاز شود.
حجتالاسلام و المسلمین موسیپور ساخت موزه انقلاب اسلامی در جوار بیت تاریخی امام خمینی(ره) را از دیگر اهداف این پروژه عنوان کرد و افزود: عملیات اجرایی کفسازی و جدارهسازی محور تاریخی بیت امام(ره) تا مسجد سلماسی به زودی آغاز خواهد شد.
وی همچنین از پرچم جمهوری اسلامی ایران که در ضلع غربی بیت تاریخی امام راحل(ره) و با وسعت 253 مترمربع نصب شده است بازدید کرد.
گفتنی است پرچم جمهوری اسلامی ایران که درمیدان روحالله قم نصب شده است، 22 متر طول و 11.5 متر عرض داشته و بر فراز میلهای به طول 50 متر به اهتزاز درآمده است.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم از ساخت موزه انقلاب اسلامی در جوار بیت تاریخی امام خمینی(ره) در شهر مقدس قم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور به همراه مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری از پروژه ساماندهی بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در قم بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت.
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