به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور به همراه مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری از پروژه ساماندهی بیت تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در قم بازدید کرده و از نزدیک در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت.



وی در این بازدید بر ارائه طرح جامع برای ساماندهی پیرامون بیت امام راحل(ره) تا مسجد سلماسی که محل تدریس ایشان و شکل‌گیری انقلاب اسلامی است تأکید کرد و گفت: پس از انجام مطالعات کارشناسی، عملیات اجرایی این پروژه باید هرچه سریعتر آغاز شود.



استاندار قم خاطرنشان کرد: این پروژه تاریخی و فرهنگی از اهمیت و ارزش معنوی و جذابیت گردشگری بالایی برخوردار بوده و باید با حفظ بافت تاریخی پیرامون آن، به شکل مناسب بازسازی و احیاء شود.



وی از تخصیص اعتبارات لازم برای این پروژه خبر داد و گفت: خانه‌های اطراف بیت تاریخی حضرت امام(ره) باید هرچه سریعتر تملک شده و کار مرمت و یکسان‌سازی آنها آغاز شود.



حجت‌الاسلام و المسلمین موسی‌پور ساخت موزه انقلاب اسلامی در جوار بیت تاریخی امام خمینی(ره) را از دیگر اهداف این پروژه عنوان کرد و افزود: عملیات اجرایی کف‌سازی و جداره‌سازی محور تاریخی بیت امام(ره) تا مسجد سلماسی به زودی آغاز خواهد شد.



وی همچنین از پرچم جمهوری اسلامی ایران که در ضلع غربی بیت تاریخی امام راحل(ره) و با وسعت 253 مترمربع نصب شده است بازدید کرد.



گفتنی است پرچم جمهوری اسلامی ایران که درمیدان روح‌الله قم نصب شده است، 22 متر طول و 11.5 متر عرض داشته و بر فراز میله‌ای به طول 50 متر به اهتزاز درآمده است.

