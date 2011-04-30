هادی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم تصریح کرد: قطعاً با کسب روحیه مناسب از مسابقه با سپاهان در سایر دیدارها و به خصوص بازی عصر فردا برابر تراکتورسازی تبریز نیز بهتر از گذشته بازی خواهیم کرد زیرا برای تثبیت جایگاه خود در جدول به یک برد روحیه‌ بخش نیاز داریم.



آمادگی کامل صبا برای کسب سه امتیاز



وی یادآور شد: در دیدار این هفته با تراکتورسازی تبریز نیز همچون بازی با سپاهان اصفهان، با قدرت به میدان خواهیم رفت تا نتیجه تلاشمان را در این مسابقه با کسب پیروزی و سه امتیاز بگیریم زیرا برای این بازی کاملاً آماده هستیم و با جدیت به دنبال کسب امتیاز خواهیم بود.



مهاجم تیم صبای قم تصریح کرد: تراکتورسازی تبریز به سبب پیروزی که در بازی حساس هفته قبل با تیم پیکان قزوین کسب کرده‌اند، در این دیدار شرایط خوبی دارند‌ اما تیم ما از همان ابتدای مسابقه به دنبال تصاحب امتیاز و کسب برد در این بازی خارج از خانه خود است.



حضور پرتعداد تماشاگران برگ برنده تراکتورسازی



اصغری حضور تماشاگران در دیدارهای خانگی تراکتورسازی تبریز را برای این تیم بسیار کارساز دانست و اضافه کرد: وقتی ما به بازی‌های خارج از خانه می‌رویم، تماشاگران حریف با تمام توان از تیمشان حمایت می‌کنند و این مهم روی بازیکنان مهمان تأثیر‌گذار است ولی با این وجود نگرانی خاصی نداریم و بدون توجه به حضور تماشاگران به بازی خود خواهیم پرداخت.



وی یادآور شد: در حال حاضر با توجه به شرایط روحی بسیار خوبی که صبا دارد، بهترین شرایط برای ادامه روند موفقیت‌آمیز تیم فوتبال صبای قم بعد از بازی قبل با سپاهان وجود دارد تا به امید خداوند بتوانیم با کسب امتیازات لازم در بازی‌های آینده، موقعیت تیم در رده های میانی جدول را حفظ کنیم.



مهاجم تیم صبای قم در ادامه با اشاره به بازی بسیار خوبی که صبای قم در هفته سی و یکم مسابقات لیگ برتر فوتبال مقابل فولاد سپاهان اصفهان به نمایش گذاشت، افزود: به دلیل اینکه صبای قم نیز در چند هفته قبل از آن توانسته بود انتظارات را برآورده کند، این مهم یکی از دلایل انگیزه بالای ما بود تا در این دیدار نشان دهیم که نتایج هفته‌های گذشته اتفاقی نبوده است.



وی تأکید کرد: برتری یک بر صفر در دیدار خارج از خانه برابر شهرداری تبریز آخرین برد ما تا قبل از دیدار با تراکتورسازی تبریز است و امیدوارم ناکامی‌های ما در هشت هفته قبل با کسب برتری دیگری در شهر تبریز به پایان برسد و سه امتیاز ارزشمند دیگر به دست بیاوریم.



اصغری تصریح کرد: در صورتی که بتوانیم این بازی را به سود خود به پایان برسانیم یا حداقل امتیاز آن را کسب کنیم، قطعاً از این هفته به بعد تحولی بزرگ را در تیم صبای قم ایجاد خواهد شد و تمام بازیکنان در کنار یکدیگر با اجرای خواسته‌های کادر فنی، در دو دیدار بعدی نیز برای موفقیت تیم تلاش خواهند کرد.



تیم فوتبال صبای قم که در حال حاضر با کسب 37 امتیاز در مکان دهم جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور قرار دارد، در هفته سی و دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال عصر یکشنبه یازدهم اردیبهشت ماه در تبریز به مصاف تراکتورسازی تبریز می‌رود.

