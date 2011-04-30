به گزارش خبرنگار مهر در قزوین دور نخست رقابتهای بین ‌المللی کشتی آزاد و فرنگی جوانان، جام شاهد یادواره سرلشگر خلبان شهید عباس بابایی از امروز شنبه درسالن شهید بابایی قزوین آغاز شد و در رقابتهای صبح فینالیست های چهار وزن مشخص شدند.

در صبح اولین روز این رقابتها فرنگی کاران کشورمان در چهار وزن اول موفقیت چندانی نداشتند و کشور ما فقط یک نماینده در فینال داشت.



در رشته کشتی فرنگی و در وزن50 کیلوگرم، آرتور لابازارنوف از روسیه و بهروز ملکی از ایران به فینال راه یافتند.

در وزن 60 کیلوگرم ابراهیم چلیکر از ترکیه و محمد رحمانی از ایران، در 74 کیلوگرم آرتور کی پوف از روسیه و روبن غریبیان از ارمنستان و در وزن 96 کیلوگرم کریم دژانوف از روسیه و سلیمان دمیرچی از ترکیه پس از شکست حریفان به مرحله نهایی این اوزان راه یافتند.

در کشتی آزاد هم تقریبا برتری مطلق از آن کشتی گیران کشورمان بود.

همچنین در وزن 50 کیلوگرم امین نوری و علیرضا حاتمی، در وزن60 کیلوگرم عرفان حسین یزدی و صائب تقی زاده، در وزن 74 کیلوگرم امیر شریعتی عدل و محسن عباسی از تیم کشورمان با برتری در مقابل حریفان خود به فینال راه یافتند.

در وزن 96 کیلوگرم احمد میرزاپور از ایران و امرالله دوسلو از ترکیه به فینال راه یافتند.

در ادامه این مسابقات از ساعت16 امروز وزن کشی در چهار وزن باقی مانده انجام خواهد شد.