اختصاص650 میلیارد ریال به طرحهای عمرانی شهرستان قدس

احسان بهرامی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در قدس افزود:اجرای این طرحها در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، نظم و امنیت عمومی، تربیت بدنی، حمل و نقل و مسکن، منوط به تخصیص به موقع اعتبارات پیش بینی شده است.

وی گفت: با اجرایی شدن طرحهای عمرانی، زمینه ارائه خدمات بهتر و بیشتر به ساکنان این شهرستان فراهم خواهد شد.

ساخت مصلی شهر قدس 45 در صد پیشرفت داشته است

بهرامی افزود: اجرای 10 طرح عمرانی در دور اول سفر ریاست محترم جمهوری با اعتبار حدود 111 میلیارد و 500 میلیون ریال در این منطقه مصوب شد که از این تعداد تاکنون 9 طرح به بهره برداری رسیده است و ساخت مصلی شهر قدس نیز اکنون با 45 درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

وی یادآور شد: اجرای 16 طرح عمرانی با اعتبار 128 میلیارد ریال از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به شهرستان قدس بود که بخشی از آنها به بهره برداری رسیده و تعدادی نیز در حال اجراست.

اعتبار برخی از طرحهای عمرانی هنوز تأمین نشده است

معاون عمرانی فرماندار شهرستان قدس ادامه داد: اعتبار برخی از این طرحهای عمرانی هنوز تأمین نشده است که به محض تخصیص بودجه، عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد ذکر شده، در سال گذشته اجرای 80 طرح با اعتبار 115 میلیارد ریال در این شهرستان از محل اعتبارات استانی پیش بینی شده بود که از این تعداد 73 طرح به بهره برداری رسیده و مابقی آنها نیز تا پایان سال جاری به اتمام خواهد رسید.