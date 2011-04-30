به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حیدر ذوالنوریان بعداز ظهر شنبه در جلسه ای که با حضور جمعی از دانشجویان رشته گیاهان دارویی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی برگزار شد، با اشاره به امکان فعالیت فعالان کشاورزی در بخشهای زراعت و باغبانی، دامپروری، شیلات، صنایع تبدیلی و آب خاک در مرکز رشد واحد های فناوری، گفت: دو مرکز رشد کشاورزی محصولات سردسیری در شهرستان روانسر و مرکز رشد محصولات گرمسیری در شهرستان سرپل ذهاب آماده پذیرش واحدهای فناور و دانش بنیان کشاورزی هستند.

وی استفاده از شرکتهای دانش بنیان را از الزامات توسعه بخش کشاورزی برشمرد و خاطرنشان کرد: فارغ التحصیلان و فعالان بخش کشاورزی باید با ارائه ایده های نو به مراکز رشد امکان عملی ساختن نتایج تحقیقات را فراهم کنند تا شاهد شکوفایی بخش کشاورزی باشیم.

ذوالنوریان با اشاره به حمایت های مالی و اعتباری از طرح های دانش بنیان کشاورزی در مراکز رشد کشاورزی اظهار داشت: بهره مندی از زمین کشاورزی، استفاده از امکانات و خدمات آزمایشگاهی، ارائه مشاوره های علمی و تخصصی، برگزاری دوره های آموزشی و دفتر کار از دیگر حمایتهای این مرکز است.

مشاور پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه در بخش کشاورزی از فعالان حوزه کشاورزی خواست تا در صورت دارا بودن ایده محوری با حضور در مراکز رشد یا مراجعه به سایت www.KTI.ir نسبت به کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اقدام کنند.