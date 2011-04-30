امیرحسینی به کمیته انضباطی والیبال احضار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته انضباطی فدراسیون والیبال برای بررسی حاشیه‌های دیدار گذشته دو تیم پیکان و باریج اسانس روز دوشبنه برگزار می‌شود تا در حضور افراد دعوت شده و پس از بازبینی فیلم مسابقه، احکام لازم در مورد متخلفان صادر شود.

امیر حسینی، پاسور و کاپیتان تیم والیبال پیکان تنها بازیکن در میان بازیکنان دو تیم است که به حضور در این نشست دعوت شده است. مدیران عامل دو باشگاه پیکان و باریج اساسن نیز از دعوت شدگان به شرکت در نشست روز دوشنبه کمیته انضباطی هستند.

دیدار تیم‌های پیکان و باریج اسانس چهارشنبه شب گذشته در چارچوب مرحله نیمه نهایی رقابت‎های لیگ برتر (دیدار سوم) برگزار شد. این بازی با برتری 3 بر صفر خودروسازان و فینالیست شدن آنها همراه بود. پرتاب نارنجک و رفتار ناشایست تماشاگران حاشیه‎های زیادی را برای این بازی ایجاد کرد.