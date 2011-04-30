به گزارش خبرنگار مهر در نمین، سرهنگ رسول سلحشور بعد از ظهر شنبه در جریان رسیدگی به این پرونده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز ماموران مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی این شهرستان به یک دستگاه اتوبوس مسافربری در محور اردبیل - آستارا مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی اضافه کرد: در بازرسی از قسمتهای مختلف این وسیله نقلیه عمومی بالغ بر 66 هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی نمین با اشاره به کشف 70 دستگاه انواع تجهیزات گیرنده ماهواره افزود: ماموران انتظامی این شهرستان موفق شدند نزدیک به مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از نوع هرویین و شیشه نیز طی یک ماه گذشته کشف و پنج متهم سابقه دار را در این ارتباط دستگیر کنند.

نجات جان کشاورز نمینی از چنگال 40 قلاده گرگ گرسنه

وی همچنین از نجات جان یک شهروند نمینی از چنگال 40 قلاده گرگ گرسنه خبر داد و ابراز داشت: اکیپ مشترک گشت کلانتری انتظامی و اداره برق نمین که به منظور پبشگیری از سرقت سیمهای کابل برق در حوالی روستای "سولا" در حال گشت زنی بودند، این شهروند را از چنگال این گرگها نجات دادند.

سلحشور با بیان اینکه این کشاورز در حال آبیاری زمین زراعی بوده که مورد حمله گرگهای گرسنه قرار گرفته است، تصریح کرد: این اکیپ به منظور نجات جان این مرد وارد عمل شده و با به صدا درآوردن آژیر خطر و دیگر اقدامات اساسی، جان کشاورز را از دست گرگها نجات داده اند.

وی در پایان با اشاره به اینکه این تعداد گرگ برای اولین بار بوده که در منطقه نمین دیده شده است، خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی به اعضا شوراهای اسلامی و ریش سفیدان تمام روستاهای اطراف اطلاع رسانی شده است.

وجود این تعداد گرگ در منطقه شهرستان نمین شگفتی تمام شهروندان و روستائیان را به همراه داشته و افراد مسن آن را بی سابقه می دانند.