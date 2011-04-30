بانکها درک متقابلی از وضعیت واحدهای تولیدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد رضا پیشرو قبل از ظهر شنبه در نشست ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی که در استانداری قم برگزار شد، با تأکید بر لزوم همکاری بیش از پیش بانکهای عامل استان خاطرنشان کرد: مجموعه بانکهای باید درک متقابلی از وضعیت واحدهای تولیدی داشته باشند همچنین بین بانکها نیز تعامل برقرار باشد.
وی اضافه کرد: اگر چه همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها دولت برای واحدهای تولیدی بستههای حمایتی در نظر گرفته است اما با این وجود برخی از واحدها به دلیل معوقاتی که از قبل داشتهاند با مشکلاتی روبه رو شدهاند که لازم است بانکها در این خصوص همکاریهایی بیشتری داشته باشند.
باید از ظرفیت بالای ستاد تسهیل به خوبی استفاده شود
پیشرو با بیان اینکه مصوبات این ستاد برای تمام دستگاههای مرتبط لازم الاجرا است، اظهار داشت: بنابراین بانکها و دستگاههای دیگر استان باید همکاری لازم را با این ستاد داشته باشند و ما همان طور که در سایر استانها شاهد این هستیم که از ظرفیت ستاد به خوبی استفاده شده است باید در استان قم نیز این امر مد نظر قرار گیرد.
وی گفت: همچنین این ستاد کار نظارتی نیز بر عهده دارد و در پایان بررسیها در این دور از سفرها، دستگاههای همراهی که اهتمام بیشتری در اجرایی شدن مصوبات سفر قبلی داشتهاند و همین طور دستگاههایی که در این مورد کم کاری کردهاند شناسایی و به استانداری معرفی میشوند تا پیگیریهای بعدی انجام گیرد.
معاون وزیر صنایع و معادن در خصوص برخی اولویتهای مورد بررسی در دور ویژه ستاد تسهیل به استان قم بیان کرد: راهکارهای تسهیل اخذ تسهیلات از بانکها، مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، ابلاغ بخشهایی به دستگاهها در خصوص استفاده از کالای داخلی و... بخش از اولویتهای برنامهای ستاد در این دور خواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: معاون وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه بانکها باید درک متقابلی از وضعیت واحدهای تولیدی داشته باشند بر همکاری بیشتر بانکهای عامل با واحدهای تولیدی و صنعتی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد رضا پیشرو قبل از ظهر شنبه در نشست ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی که در استانداری قم برگزار شد، با تأکید بر لزوم همکاری بیش از پیش بانکهای عامل استان خاطرنشان کرد: مجموعه بانکهای باید درک متقابلی از وضعیت واحدهای تولیدی داشته باشند همچنین بین بانکها نیز تعامل برقرار باشد.
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