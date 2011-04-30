به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی ظهر شنبه در دیدار نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان قم با آیت الله علوی گرگانی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را از جمله ارکان مهم در نظام اقتصادی کشور برشمرد و اظهار داشت: کارگران در پیشبرد و توسعه اقتصاد کشور و در تحقق جهاد اقتصادی نقش مهم و تأثیرگذاری دارند.



کارگران در تمام عرصه‌ها حق خود به انقلاب را ادا کرده‌اند



وی همچنین به نقش کارگران در عرصه‌های مختلف تاریخ کشور اشاره کرد و بیان داشت: کارگران همواره در میدان و عرصه‌های مختلف، همراه کشور و نظام بوده‌اند و دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس با تقدیم شهداء، جانبازان و آزادگان زیادی حق خود به انقلاب را ادا کرده اند.



همکاری جامعه کارگری و کارفرمایی استان در تحقق شعار جهاد اقتصادی



رحمانی خاطر نشان کرد: همچنین امروز بر خلاف آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است بین جامعه کارگری و کارفرمایی استان قم یک فواق و همدلی حاکم است که در کنار یکدیگر امسال نیز برای تحقق شعار جهاد اقتصادی تلاش خواهند کرد.



وی در پایان به برنامه‌های هفته کارگر و بسیج کارگری اشاره کرد و گفت: حضور در بیت امام و تجدید پیمان با آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری، توفیق حضور خدمت مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید و استفاده از بیانات ایشان، تجلیل از کارگران، واحدهای نمونه کار، خانواده شهدای کارگر و بسیجیان نمونه جامعه کارگری استان، بازدید از واحدهای کار و ... از جمله برنامه های گرامیداشت هفته کارگر و بسیج کارگری در استان بوده است.

