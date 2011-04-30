به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهدوی‌کیا در مورد پیروزی این تیم برابر ملوان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی بسیار خوبی را برابر تیم جوان و سختکوش ملوان به نمایش گذاشتیم و خدا را شکر اینبار از موقعیت‌هایمان بهترین استفاده را کردیم.

وی افزود : بسیار خوشحالم که با تلاش تمام بازیکنان 3 امتیاز این بازی حساس را کسب کردیم. امیدوارم این گل و این پیروزی باعث شود استیل آذین در لیگ برتر بماند. البته می‌دانم فعلا هیچ چیزی مشخص نیست و ما وضعیت چندان خوبی نداریم اما ناامید نیستیم و تا روز آخر برای بقا می‌جنگیم.

کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین درباره هواداران تیم ملوان خاطرنشان کرد: در طول یک سال و نیمی که به ایران برگشتم و در شهرهای مختلف برای استیل آذین به میدان رفتم، چنین جوی در هیچ ورزشگاهی ندیده بودم. هواداران فهیم و پرشور ملوان تیم خودشان را تشویق کردند و من و چند بازیکن دیگر استیل آذین را هم مورد حمایت و لطف خود قرار دادند که این موضوع برایم بسیار جالب و قابل تحسین بود.

وی افزود: از همه ملوانی‌های فهیم و باشخصیت که تیم خود را تشویق کرده و به بازیکنان حریف هم احترام گذاشته و حتی در موقعی که من گلزنی کردم مرا مورد لطف خود قرار دادند سپاسگزارم و امیدوارم این فرهنگ در تمام ورزشگاه‌های ما ایجاد شود. واقعا از جو ورزشگاه لذت بردم و برای آنها در تمام عرصه ها آرزوی موفقیت می کنم.

مهدوی‌کیا در پایان در مورد اینکه استیل آذین در لیگ برتر می‌ماند یا خیر، گفت: همه چیز دست خدا است. ما تا دقیقه نود می‌جنگیم و پا پس نمی‌کشیم. فوتبال غیر قابل پیش بینی است اما در دو بازی آینده فقط پیروزی می‌خواهیم.

تیم فوتبال استیل آذین با پیروزی یک بر صفر برابر ملوان در هفته سی و دوم رقابت‌های لیگ برتر با 28 امتیاز همچنان در رده هجدهم جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر قرار گرفته است.