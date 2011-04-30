به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شریفی که در نشست توجیهی داوران لیگ برتر سخن می گفت درباره داوری در فوتبال گفت: باید در بحث داوری به صورت حقوقی جستجو کنیم و وظایف یک داور را از دیدگاه حقوقی بهتر بشناسیم تا در این زمینه بهتر قضاوت کنیم. به عنوان مثال بین اشتباه، خطا و لغزش تفاوت های زیادی وجود دارد که بعضی وقت ها آنها را در داوری یکسان می دانیم. باید بدانیم که اشتباه غیرعمد خطاست اما اشتباه عمدی ، تخلف است.

وی ادامه داد: در داوری فوتبال مهارت محور فعالیت است اما در قضاوت یک بازی این عدالت است که محور قرار می گیرد. به همین دلیل یک داور باید مهارت ها را به کارگیرد. اگر یک داور با به کارگیری مهارت ها خوب عمل کند حتی اگر مقررات را نادیده بگیرید نمی توانیم داور را خطا کار یا متخلف بدانیم.



شریفی گفت : باید به این جمله قابل مناقشه ، کلیشه ای و تکراری دقت کرد که از کجا آمده،"آیا واقعا اشتباهات داوری جزئی از بازی است؟" یعنی اگر داور اشتباه نکند قضاوتش زیر سوال است؟ اینها موارد حقوقی است که قابل تامل است.



وی با اشاره به حمایت کمیته انضباطی از داوران گفت: در دو هفته مانده به پایان لیگ برتر این فصل 185 جلسه محرومیت برای خاطیان که به داور بازی بی احترامی و برخورد کرده اند در نظر گرفته شده است اما من از داوران می خواهم زمانی که گزارش دقیق برخورد فیزیکی و لفظی را برای کمیته انضباطی می فرستند به دقت فحاشی ها و برخورد ها را کلمه به کلمه تشریح کنند و درست مثل شکایت های دادگاه ادب به خرج ندهند و کامل به الفاظ اشاره کنند چرا که برخی داوران در این زمینه ادب به خرج می دهند و آن وقت کمیته انضباطی نمی تواند محرومیت درخور را در نظر بگیرد.