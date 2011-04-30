به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای خاتم، کلاسهای تخصصی بینش مطهر را به منظور آشنایی جوانان با اندیشه ها و تفکر این استاد برپا می کند.

در این دوره ها، کتاب های شهید مطهری در دو سطح، توسط اساتید دانشگاه امام صادق(ع) تدریس و بعد از گذراندن هر دوره، مدرک معتبر به دانشجویان اعطا خواهد شد.

فرهنگسرای اخلاق، مسابقه کتابخوانی«طهارت روح» (از محتوای آثار شهید مطهری)، همایش ادبی کلک و آزمون اخلاق شهروندی را همزمان با این مناسبت برگزار می کند. همچنین تولید کتابچه«نماز و نیاز» برای دانش آموزان، اعلام فراخوان شعر و نثر با موضوع معلم، تولید محصول فرهنگی«نیمرخ اخلاق سادگی» با موضوع قناعت و برگزاری نمایشگاه نقاشی بین هنرمندان منطقه 14 با موضوع مقام معلم در نگارخانه کلک خیال و با عنوان یادمان واژه از دیگر برنامه های این فرهنگسرا به مناسبت روز معلم است.

فرهنگسرای تهران، همایش «باغ اندیشه» با موضوع یادمان استاد حسن نیرزاده نوری را با همکاری بنیاد علمی، فرهنگی استاد مطهری، معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 22 و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شمیرانات و شمال تهران برگزار خواهد کرد و طی این مراسم، علاوه بر تجلیل از استاد حسن نیرزاده به عنوان معلمی پیشکسوت که سبک نوینی برای تدریس الفبا ابداع کرد، از معلمان کلاس های آموزشی مراکز فرهنگی هنری منطقه تجلیل می شود.

فرهنگسرای مهر نیز در آستانه روز معلم، مسابقه مقاله نویسی تحت عنوان «من و شاگردانم در روستا» را ویژه معلمان روستاهای منطقه 19 برگزار می کند. این مسابقه با هدف گرامیداشت نقش و جایگاه معلم در رشد و تربیت نوآموزان برگزار می شود.

همچنین به همت فرهنگسرای فردوس، مسابقه «عکس نوشت» با هدف گسترش فرهنگ احترام به یادگاران انقلاب با تأکید بر افزایش شناخت شهروندان نسبت به زندگی و تفکر بزرگانی چون شهید مطهری برگزار خواهد شد.

فرهنگسرای امید، ویژه برنامه ای تحت عنوان یادمان استاد شهید مطهری را در محل شهادت این استاد با حضور جمعی از دانش آموزان منطقه 13 برگزار می کند. در این برنامه علاوه بر اجرای مسابقه ای از محتوای یکی از کتاب های استاد مطهری برای دانش آموزان، از معلمان مراکز فرهنگی و هنری منطقه 13 تجلیل به عمل می آید.

علاوه بر این در فرهنگسرای گلستان، نمایشگاه و فروشگاه کتاب «چراغ دانش» با مشارکت انتشارات عقیل و به منظور افزایش شناخت جوانان نسبت به دیدگاه های شهید مطهری برگزار می شود و تا 22 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

همچنین در این منطقه مراسم باغبان معرفت با هدف تجلیل از مربیان فرهنگی و هنری از سوی خانه فرهنگ باغ فدک برگزار خواهد شد.

همزمان با روز معلم در تاریخ 12 اردیبهشت ماه، خانه فرهنگ سلمان فارسی، از مراکز فرهنگی وابسته به مدیرت فرهنگی و هنری منطقه 17، ویژه برنامه ای با عنوان تکریم استاد را به منظور تجلیل از مربیان این منطقه در سالن فرهنگسرای بهاران برگزار می کند.

فرهنگسرای رازی نیز از 120 نفر از مربیان فرهنگسراها و خانه های فرهنگ منطقه 11 تجلیل خواهد کرد.