اولویت اصلی خراسان رضوی در سال جهاد اقتصادی ایجاد اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر شنبه، در اولین جلسه اداری استان در سال 90 با تأکید بر استفاده از ظرفیت تمام دستگاه های اجرایی در خصوص ایجاد فرصت های شغلی افزود: امسال هر چند سهمیه 240 هزار نفری برای اشتغال در استان تعیین شده است اما تلاش بیشتری انجام خواهد شد.

صلاحی با بیان اینکه دانشگاهها و آموزش و پرورش، باید فرهنگ کار را در تمامی مراحل تحصیل برای نسل آینده کشور تبیین کنند، گفت: ایجاد اشتغال کاری فرابخشی است و در این زمینه باید تمام دستگاههای اجرایی با یکدیگر همکاری داشته باشند.

وی تأکید کرد: دولت بنا دارد طی امسال و سال آینده وضعیت اشتغال در کشور را سامان دهد.

وی از ایجاد 30 هزار فرصت شغلی در بخش صنعت استان در سال 90 خبر داد و ادامه داد: بخش صنعت با افزایش سرمایه در گردش می تواند با ارتقای راندمان از طریق افزایش تعداد شیفت های کاری واحدهای تولیدی علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه توسعه صادرات را فراهم آورد.

صلاحی بر افزایش راندمان کاری در بنگاه های اقتصادی استان تأکید کرد و افزود: ارتقای راندمان کاری در کارخانجات و نیز افزایش یک شیفت کاری در این واحدها نسبت به ایجاد یک کارخانه جدید، توجیه اقتصادی بیشتری داشته و ایجاد فرصت های شغلی را تضمین می کند.

وی با اشاره به تصویب طرح آمایش خراسان رضوی به عنوان اولین استان در کشور، خاطر نشان کرد: تمام سرمایه گذاری های ما در استان باید بر اساس طرح آمایش صورت گرفته و ظرفیت های هر منطقه برای ایجاد واحد اقتصادی و سرمایه گذاری در آن مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش شوراهای اسلامی را تجلی اراده مردم در اداره محل زندگی خود خواند.

صلاحی با اشاره به وجود 9 هزار نفر عضو شوراهای اسلامی در استان، اظهار داشت: با توجه به گذشت چند سال از تشکیل شوراهای اسلامی هر روز شاهد افزایش تجربیات و گره گشایی بیشتر از مشکلات مردم توسط شوراها با همکاری مسئولان و مدیران اجرایی هستیم.

وی ضمن بیان این مطلب که میانگین همکاری دستگاه های اجرایی با شوراهای اسلامی، نسبت به میانگین کشوری در سطح مطلوب تری قرار دارد، از مسئولان اجرایی خواست تا همکاری بیشتری با شوراها داشته باشند.

وی با اشاره به نامگذاری سال 90 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی از مدیران خواست برای عینیت یافتن جهاد اقتصادی در دستگاه خود تدبیر، برنامه ریزی و تلاش نمایند.

وی با اشاره به بخش کشاورزی خاطر نشان کرد: نمود تحقق جهاد اقتصادی در بخش کشاورزی تبدیل آبیاری سنتی به آبیاری های مکانیزه و تحت فشار است.

صلاحی با اشاره به مصرف نادرست منابع آبی در استان افزود: در استان سالانه یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب اضافه برداشت از منابع آبی وجود دارد که باید این میزان با برنامه ریزی درست کاهش یابد.

وی سهم مصرف آب در بخش صنعت را با توجه به صنعتی بودن استان سه درصد و سهم مصرف آب توسط جمعیت ساکن در استان را پنج درصد اعلام کرد و گفت: 92 درصد باقی مانده از منابع آبی در بخش کشاورزی استفاده می شود.

وی با اشاره به اختصاص صد میلیارد تومان اعتبار برای تبدیل آبیاری غرقابی به مکانیزه در استان، اظهار داشت: در این راستا ستاد مکانیزه کردن آبیاری در همه شهرستان ها به ریاست فرماندار تشکیل می شود.

وی جهاد اقتصادی در بخش معدن را ایجاد صنایع پایین دستی در این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: باید واحدهای اقتصادی از استخراج معادن تا مرحله تولید در استان ایجاد شود.

در این جلسه حسن ابوالقاسمی، مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان اظهار داشت: در کشورهای توسعه یافته شاخص اهدای خون 45 در هزار نفر است و در کشورهای در حال توسعه این رقم به سه در هزار نفر می رسد که این رقم در کشور ما 25 نفر به ازای هزار نفر است.

ابوالقاسمی خاطر نشان کرد: با ترویج فرهنگ اهدای خون و فرآورده های خونی در کشور که به برکت انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس ایجاد شد، توانسته ایم در بسیاری از داروهای مهم و ضروی مانند فاکتور 9 و قسمتی از فاکتور هشت به خودکفایی برسیم.

مدیرعامل سازمان انتقال خون کشور افزود: امیدواریم بتوانیم در این حوزه عدالت را به نحو احسن در کشور به ویژه در مناطق محروم و روستایی برقرار کنیم.

وی خاطر نشان کرد: ما جز پنج کشوری هستیم که در دنیا از خون سالم بهره مند هستیم و یکی از پایگاه های بزرگ ایران در خراسان رضوی مشغول به فعالیت است.