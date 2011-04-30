به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت سعیدی ظهر شنبه در جمع مدیران شیلات افزود: از این میزان صید دو هزار و 338 تن در مهلت قانونی صید و مقدار 796 تن طی 10 روز تمدید مهلت صید استحصال شده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین مقدار کل صید در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود پنج درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرکل شیلات گیلان گفت: از کل صید در استان 66 درصد ماهی سفید، 25 درصد ماهی کفال و 9 درصد را سایر گونه ها تشکیل داده و ارزش اقتصادی صید انجام گرفته 260 میلیارد ریال است.

وی همچنین اعلام کرد: با حمایت و مدیریت شیلات شهرستان تالش تعداد 200 نفر از صیادان این شهرستان در قالب چهار تعاونی صیادی پره و در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده و استانداردهای صیادی در فصل صید گذشته طی هزار و 238 مرحله پره کشی موفق شدند به مقدار 253 هزار و 721 کیلوگرم ازانواع ماهیان استخوانی را صید کنند.

سعیدی افزود: این مقدار ماهی شامل 42 هزار و 989 کیلوگرم ماهی سفید، 184 هزار و 451 کیلوگرم ماهی کفال و 26 هزار و 281 کیلو گرم از سایر گونه های آبزیان است که این مقدار صید نسبت به فصل صید سال قبل حدود 116 درصد افزایش را نشان می دهد.

وی از دلایل اصلی افزایش صید را آزاد سازی سواحل غرب گیلان از کومه های صیادی و جلوگیری از هجوم بی رویه صیادان غیر مجاز به ذخایر دریایی دانست و یادآورشد: بیش از 80 درصد محصول صید شده در حوزه شهرستان تالش توزیع و عرضه شده است.