محمد ترکاشوند که این روزها به عنوان کمک مربی "خولیو ولاسکو" در اردوهای تیم ملی والیبال شرکت دارد در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح ویژگی‎های این مربی آرژانتینی الاصل و تغییراتی که به واسطه حضور او در تیم کشورمان ایجاد خواهد شد، پرداخت.

وی اظهارداشت: به هر حال ولاسکو مربی بزرگی است که در تیم‎های مختلف اروپایی کرده و با آنها عناوین مختلفی را در رویدادهای مختلف به دست آورده است. او مدرس FIVB است که روی والیبال اشراف کامل دارد.

بازیکن پیشین تیم ملی والیبال تصریح کرد: ولاسکو مربی بسیار باهوشی است که خیلی سریع نقاط ضعف و قوت را شناسایی می‎کند. با این همه اینها مربیگری کردن کار سختی است چون او باید از تمام پتانسیل والیبال کشور بهترین‌ها را برای تشکیل تیم ملی انتخاب کند. ما فقط 15 - 14 دریافت کننده خوب داریم. وجود این تعداد بازیکن برای هر پستی کار انتخاب را سخت‌تر می‌کند.

ترکاشوند که به عنوان کمک مربی تیم والیبال پرسپولیس برای مربیگری در تیم ملی دعوت شده است، یادآور شد: با شناختی که از این مربی به دست آوردم، می‌تواند به والیبال کشورمان کمک کند. چون تمام اصول تکنیکی که وی در تمرینات به کار می‌برد و حتی چگونگی گرم کردن بازیکنان برای آغاز تمرینات و اطلاعاتی که در مورد چگونگی تغذیه و بدنسازی به روز است.

کمک مربی تیم والیبال پرسپولیس ضمن تاکید بر اینکه خولیو ولاسکو دید خوبی نسبت به والیبال ایران دارد، گفت: البته از میان دو گزینه خوب و عالی، گزینه خوب را برای والیبال کشورمان انتخاب می‌کند. ولاسکو می‌گوید که والیبال ایران تا عالی شدن یک ذره فاصله دارد اما برای از بین بردن همین فاصله تلاش زیادی باید داشت.

وی گفت: ولاسکو معتقد است والیبال ایران در دفاع و دریافت و حتی کارهای مربوط به پاسور ایرادهای تکنیکی دارد که باید روی آنها براساس اصول کار کرد. به همین دلیل او تمرینات را زودتر آغاز کرده است.

* با شناختی که از خولیو ولاسکو به دست آورده‎اید، چقدر احتمال می‎دهید برخی بازیکنان مانند نفراتی که با شما در تیم ملی هم دوره بودند و طی دو سه سال گذشته جایی در این نداشتند دوباره ملی‎پوش شوند؟

ترکاشوند در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: این بازیکنان صد در صد شانس دارند. ولاسکو به سن و سال بازیکنان توجه زیادی ندارد. آماده بودن و در خدمت تیم بودن ملاک‎های اصلی این مربی برای انتخاب بازیکنان است.

ملی‎پوش پیشین والیبال کشورمان در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه " با در نظر گرفتن همه جوانب شانس قهرمان شدن ایران در آسیا با مربیگری ولاسکو چقدر است؟"، اظهارداشت: برای قهرمانی همه چیز دست بازیکنان است. والیبالیست‎ها باهوش هستند. آنها باید خوب کار کنند و مجری خوبی برای اجرای تمرینات مورد نظر ولاسکو باشند. در این صورت تا زمان مسابقات قهرمانی آسیا تغییرو تحولات مثبت زیادی در تیم ملی ایجاد خواهد شد.

مربی فعلی تیم ملی والیبال تاکید کرد: البته با این شرایط همه باشگاه‎ها و تیم‏ها هم باید تمرینات مدرن را پیگیری کنند. در غیر این صورت کار تیم ملی دشوار می‌شود و درجا خواهد زد.

وی در مورد اینکه "چقدر احتمال دارد گزینه نهایی خولیو ولاسکو برای مربیگری در تیم ملی باشد؟"، خاطرنشان کرد: من همانند دوران بازیگری‌ام فقط یک سرباز هستم. من به عنوان "کمک مربی" به کادر فنی تیم ملی پیوستم چون ولاسکو چگونگی عملکرد من درتیم پرسپولیس را پسندیده بود. البته پیش از این در مورد حضور در تیم جوانان با من صحبت شده بود. در هر صورت افتخاری است که بتوانم در کنار این مربی باشم.

محمد ترکاشوند درپایان تاکید کرد: نتایج غیر قابل پیش‌بینی است و در مورد آنها نمی‌توان قول صد در صد داد. اینکه به هر علت تیم ملی والیبال نتیجه نگیرد دلیلی برای قطع همکاری نیست. ولاسکو برای نتیجه گیری دروالیبال ایران زمان می‌خواهد.