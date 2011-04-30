کارکنان برخی ادارات همدان با قانون آشنا نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، کرمرضا پیریایی ظهر شنبه در شورای اداری استان همدان افزود: قبل از اعمال نظارت، برگزاری دورههای آموزشی برای آگاهی کارکنان ادارات از قوانین و مقررات اجرای امور ضروری است و این امر باید در دستور کار قرار گیرد.
پیریایی با بیان اینکه مدیران و زیرمجموعههای دستگاههای اجرایی استان باید عامل به قانون و مقررات باشند، اظهار داشت: نافذ بودن مدیران در امر مدیریت یکی از مهمترین نکاتی است که منجر به اثرگذاری و کارایی نظام اداری میشود.
وی با بیان اینکه نظارت در مختلف بخشهای اداری باید صورت پذیرد، تأکید کرد: مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی باید از ابتدا موضع خود را بر اهمیت نظارت و بازرسی مورد توجه قرار دهند.
نباید در یک مجموعه اداری تنها به آسیبها و نواقص توجه کرد
استاندار همدان اضافه کرد: برخورداری از رویکرد تکاملی در دستگاههای اجرایی از جمله تکریم ارباب رجوع ضروری است و نباید در یک مجموعه اداری تنها به آسیبها و نواقص توجه کرد.
کرمرضا پیریایی با تأکید بر استفاده از ظرفیتهای بازرسان افتخاری خاطرنشان کرد: تقویت نظارت عمومی و مردمی با فرهنگسازی میسر است که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز گفت: زمینه تعامل مناسبی در بین دستگاههای اجرایی استان شکل گرفته که این امر موجب شتاب روند پیشرفت و توسعه میشود.
علیاکبر فامیلکریمی از جمعآوری پیشنهادها و ایدههای دستگاههای اجرایی استان همدان خبر داد و افزود: در این زمینه دستگاههای اجرایی در چارچوب شرح وظایف خود در سه سطح ارزیابی شدند که چهار دستگاه اجرایی حائز رتبه سطح عالی، 17 دستگاه خیلی خوب، 18 دستگاه متوسط و 29 دستگاه حائز رتبه ضعیف شدند.
900 میلیارد ریال تسهیلات به طرحهای صنعتی همدان اختصاص یافت
معاون برنامهریزی استاندار همدان نیز با اشاره به سفر مدیرعامل بانک ملی ایران به استان همدان گفت: 900 میلیارد ریال تسهیلات توسط این بانک برای اتمام 12 طرح بزرگ صنعتی استان همدان اختصاص یافت.
علیحیدر نوری اضافه کرد: این طرح ها از طرحهای مادر تخصصی و تولیدی استان همدان بودند که تأثیر بسزایی در پیشرفت و توسعه دارند.
وی همچنین خواستار دعوت از مدیران عامل بانکهای دیگر شد و افزود: این اقدام در رفع مشکلات فعالان اقتصادی بسیار مؤثر است.
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