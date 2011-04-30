به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری ظهر شنبه در همایش ارتقای سلامت نظام اداری در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: متاسفانه هر سال شکایات از سوی مردم و کارکنان ادارات و نهادها به دیوان عدالت اداری بیشتر می شود به همین سبب باید آسیب شناسی لازم و بررسی علل آن انجام شود.

وی گفت: عموم مردم مکلف به رعایت و اجرای قانون هستند و اگر می خواهیم سلامت اداری کشور را ارتقا دهیم باید به قانون احترام بگذاریم.

وی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ریشه در قرآن کریم دارد و در دنیا بی نظیر است.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان داشت: جمهوری اسلامی بر خواسته از متن مردم و بنای اصلی آن قانون اساسی برگرفته از قرآن و اسلام است.

وی گفت: همه مردم بویژه کسانی که به نحوی دست اندرکار امور اجرایی کشور و به دنبال گره گشایی کارهای مردم هستند باید قانون اساسی را سر لوحه کارشان قرار دهند.

وی با انتقاد از برگزاری برخی همایشها افزود: متاسفانه آفت برگزاری یک سری همایشهایی که بیشتر جنبه شعاری دارند در کشور رواج پیدا کرده است و چنانچه همایش سلامت اداری نیز دچار چنین آفتی شود هیچ تاثیری نخواهد داشت.

منتظری اظهار داشت: این همایشها در صورتی تاثیر گذار است که شرکت کنندگان اطلاعات لازم را بخوبی دریافت کنند و از آنها در جهت ارتقای سلامت اداری بهره برداری مفید انجام دهند.

وی رویکرد امسال دیوان عدالت اداری را تعامل با دستگاههای اداری دانست و گفت: از برنامه های امسال این نهاد حل و فصل بخشی از آسیب ها با تعامل منطقی با دستگاههای مختلف اداری است.

وی افزود: بیش از 80 درصد شکایات ارایه شده به دیوان عدالت اداری قابل حل و فصل است و بقیه آنها توسط مراجع قضایی بررسی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان نیز در این همایش اظهار داشت: اگر نگاه خدایی باشد بالاترین خدمت، خدمت به خلق است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی برگزاری این گونه همایش ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: پرداختن به برخی ضعف ها و مشکلات نظام اداری در این گونه جلسه ها و کارگاهها زمینه را برای خدمت گذاری بهتر به مردم هموارتر می کند.

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم افزود: با توجه به شرایط سخت جغرافیایی این استان ضروری است برای خدمت رسانی بهتر به مردم نظام شایسته سالاری در دستگاههای دولتی بیش از پیش تقویت شود.

علی محمد آزاد بیان داشت: در دولتهای نهم و دهم پاسخگویی به مردم شفاف تر و برخورد با متخلفان قاطع تر شده است.

وی بی انگیزگی و کم کاری را از آفت ها و چالشهای اداری دانست و گفت: مدیران و مسئولان باید در درون ساختار اداری خود انگیزه ایجاد کنند و از راههای مختلف بویژه برگزاری این گونه همایشها به بررسی علل بوجود آمدن چالشهای اداری بپردازند.

وی افزود: متناسب کردن حقوق کارکنان، تقویت ارزشهای دینی و اخلاقی مستخدمان دولت و نیز جلوگیری از پراکندگی خدمات می تواند در جهت رشد نظام اداری موثر باشد.