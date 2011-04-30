به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری ضمن تشکر از برگزاری برنامههای پاسداشت خدمات و تلاشهای استاد شهید مطهری، اظهار داشت: تمام مراحل زندگی شهید مطهری درس است و همه باید از راه و روش زندگی وی درس بگیرند.
وی خدمات و تلاشهای علما و بزرگان را نعمتی برای جامعه اسلامی دانست و افزود: آنچه رمز بقای اسلام است تلاشها و زحمتهای بیدریغ علما و فقهای دین است و این رسالت بزرگی است که به گردن بزرگان است تا جامعه را هدایت و به سوی کمال برسانند.
مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: یکی از افتخارات ما داشتن علما و بزرگانی است که برای حفظ دین فداکاریهای فراوان کردند و شهید مطهری از جمله آنها به شمار میآید.
لزوم شناساندن بزرگان دین به نسل جوان
آیت الله صافی گلپایگانی با تأکید بر ضرورت شناساندن علما و بزرگان دین به مردم و جامعه به خصوص نسل جوان اظهار داشت: مردم باید فقها و افرادی همچون شهید مطهری را به خوبی بشناسند و راه و مقصد آنها را بپیمایند؛ زیرا راه سعادت بشریت در پیمودن راه بزرگان و فقهای دین است.
وی با یادآوری بعضی از ویژگیهای منحصر بفرد شهید مطهری بیان داشت: وی در راه اعتلای اسلام تلاشهای فراوانی انجام دادند که اسلامخواهی و غربستیزی از ویژگیهای بارز این شهید بزرگوار بود و در شرایطی که بعضیها دم از نومیدی میزدند، این شهید بزرگوار در برابر طاغوت ایستاد و با روحیه قوی خود تجدید حیات دوبارهای به مردم دادند و با عقاید باطل به شدت مبارزه کردند.
وی سابقه آشنایی با شهید مطهری را از همان ابتدای ورود به حوزه علمیه قم دانست و افزود: از همان ابتدای آشناییام با شهید مطهری وی را فردی مخلص دیدم که تنها برای دین تلاش میکند و هرگز مسائل دنیوی در او تاثیری ندارد.
وی ادامه داد: وی فردی دلسوز برای اسلام و قرآن بودند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمیکردند؛ همچنین از مقامات علمی قوی برخوردار بودند.
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به ایستادگی و مقاومت شهید مطهری در مواضع اسلامی فرمود: وی هرگز برای مبارزه با انحرافات سکوت نمیکردند و در ابتدای انقلاب، مواضعی انقلابی و اسلامی داشتند که در شورای انقلاب به خوبی مواضعشان را بیان میکردند و مستحکم در برابر روشنفکران و متجددان میایستادند و اگر این احساس مسؤولیتشان نبود به این مقام شهادت مفتخر نمیشدند. اگر وی هم مانند بعضی از افراد دیگر سکوت میکردند و یا ملاحظه کاری داشتند او را شهید نمیکردند.
آیت الله صافی گلپایگانی با تقدیر و تشکر از بیت شهید مطهری که هنوز روحیه اسلامخواهی و انقلابی خود را حفظ کردهاند و اعتقادات اسلامی خود را ابراز میدارند گفت: همان گونه که استاد مطهری متوجه بود تا نقطه ضعفی در زندگیاش وجود نداشته باشد، امروز نیز باید خانواده وی همان راه و مقصد را دنبال کنند.
آیت الله صافی گلپایگانی:
شهید مطهری هرگز برای مبارزه با انحرافات سکوت نمیکرد
قم - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان گفت: شهید مطهری در راه اعتلای اسلام تلاشهای فراوانی انجام دادند که اسلامخواهی و غربستیزی از ویژگیهای بارز این شهید بزرگوار بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری ضمن تشکر از برگزاری برنامههای پاسداشت خدمات و تلاشهای استاد شهید مطهری، اظهار داشت: تمام مراحل زندگی شهید مطهری درس است و همه باید از راه و روش زندگی وی درس بگیرند.
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