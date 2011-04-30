به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری ضمن تشکر از برگزاری برنامه‌های پاسداشت خدمات و تلاش‌های استاد شهید مطهری، اظهار داشت: تمام مراحل زندگی شهید مطهری درس است و همه باید از راه و روش زندگی وی درس بگیرند.



وی خدمات و تلاش‌های علما و بزرگان را نعمتی برای جامعه اسلامی دانست و افزود:‌ آنچه رمز بقای اسلام است تلاش‌ها و زحمت‌های بی‌دریغ علما و فقهای دین است و این رسالت بزرگی است که به گردن بزرگان است تا جامعه را هدایت و به سوی کمال برسانند.



مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: یکی از افتخارات ما داشتن علما و بزرگانی است که برای حفظ دین فداکاری‌های فراوان کردند و شهید مطهری از جمله آنها به شمار می‌آید.



لزوم شناساندن بزرگان دین به نسل جوان



آیت الله صافی گلپایگانی با تأکید بر ضرورت شناساندن علما و بزرگان دین به مردم و جامعه به خصوص نسل جوان اظهار داشت: مردم باید فقها و افرادی همچون شهید مطهری را به خوبی بشناسند و راه و مقصد آنها را بپیمایند؛ زیرا راه سعادت بشریت در پیمودن راه بزرگان و فقهای دین است.



وی با یادآوری بعضی از ویژگی‌های منحصر بفرد شهید مطهری بیان داشت: وی در راه اعتلای اسلام تلاش‌های فراوانی انجام دادند که اسلام‌خواهی و غرب‌ستیزی از ویژگی‌های بارز این شهید بزرگوار بود و در شرایطی که بعضی‌ها دم از نومیدی می‌زدند، ‌این شهید بزرگوار در برابر طاغوت ایستاد و با روحیه قوی خود تجدید حیات دوباره‌ای به مردم دادند و با عقاید باطل به شدت مبارزه کردند.



وی سابقه آشنایی با شهید مطهری را از همان ابتدای ورود به حوزه‌ علمیه قم دانست و افزود: از همان ابتدای آشنایی‌ام با شهید مطهری وی را فردی مخلص دیدم که تنها برای دین تلاش می‌کند و هرگز مسائل دنیوی در او تاثیری ندارد.



وی ادامه داد: وی فردی دلسوز برای اسلام و قرآن بودند و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کردند؛ همچنین از مقامات علمی قوی برخوردار بودند.



مرجع تقلید شیعیان با اشاره به ایستادگی و مقاومت شهید مطهری در مواضع اسلامی فرمود: وی هرگز برای مبارزه با انحرافات سکوت نمی‌کردند و در ابتدای انقلاب، مواضعی انقلابی و اسلامی داشتند که در شورای انقلاب به خوبی مواضعشان را بیان می‌کردند و مستحکم در برابر روشنفکران و متجددان می‌ایستادند و اگر این احساس مسؤولیتشان نبود به این مقام شهادت مفتخر نمی‌شدند. اگر وی هم مانند بعضی از افراد دیگر سکوت می‌کردند و یا ملاحظه کاری داشتند او را شهید نمی‌کردند.



آیت الله صافی گلپایگانی با تقدیر و تشکر از بیت شهید مطهری که هنوز روحیه اسلام‌خواهی و انقلابی خود را حفظ کرده‌اند و اعتقادات اسلامی خود را ابراز می‌دارند گفت: همان گونه که استاد مطهری متوجه بود تا نقطه ضعفی در زندگی‌اش وجود نداشته باشد، امروز نیز باید خانواده وی همان راه و مقصد را دنبال کنند.

