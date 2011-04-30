به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی بنایی در دیدار مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم با اشاره به اینکه در حال حاضر قم جزء بهترین شهرهای کشور جهت سرمایه گذاری است افزود:چشم سرمایه گذارن و کسانی که مسائل اقتصادی را رصد می کنند معطوف به این شهر است چون علاوه بر اینکه قم جایگاه ویژه ای دارد ، نزدیکی با تهران و سایر راه‌های مواصلاتی و همچنین موقعیت فرودگاه استان از جهت اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مدیران استان و خصوصاً شهرک‌های صنعتی باید آمادگی داشته باشند تا با تعامل با سرمایه گذاران و دادن اطلاعات مربوطه به آنان در جذب سرمایه گذاری و ارتقاء بخشیدن صنعت استان تلاش کنند.



وی با بیان اینکه شاخص قم در آینده‌ای نزدیک جزء شاخص‌های برتر کشور قرار می‌گیرد ابراز امیدواری کرد تا با اجرای طرح های صنعتی کارآمد و اشتغال زا استان قم در این زمینه نیز رتبه برتر کشور را کسب کند.



عضو فراکسیون روحانیون مجلس با اشاره به اینکه قم از جایگاه معنوی، اجتماعی، فرهنگی و انقلابی ویژه‌ای برخوردار است خاطرنشان کرد: شهرک‌های صنعتی استان باید در مسائل صنعتی های تیک نیز وارد شوند تا صنایع دقیق و ظریف در قم بروز شود.

