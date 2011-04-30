حجت الاسلام مدیح امام جمعه تفت شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور ظهر شنبه در مراسم معارفه امام جمعه شهرستان تفت ضمن قدردانی از همکاری مسئولان در نهاد نمازجمعه بیت امام جمعه فقید تفت، موقعیت شهرستان تفت را بسیار ممتاز دانست و یکپارچگی در تفت را از ظرفیت ‌های بالای این شهر دانست.

حجت ‌الاسلام منصور غفوری بیان داشت: در حال حاضر 650 تریبون نمازجمعه در کشور وجود دارد و باید این آمار به دو برابر برسد که لازمه آن همکاری و همیاری همه سطوح جامعه است.



غفوری خاطرنشان کرد: وقتی قرار است در این تریبون سیاست ‌های کلان نظام بیان شود، شاید عده‌ ای این حرکت برنتابند اما تا امروز این تریبون هیچ‌ گاه متعلق به جناج خاصی نبوده و نخواهد بود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود، امام جمعه جدید تفت را فردی انقلابی، فرهنگی و دارای سابقه بالای مدیریتی و امامت جمعه دانست و اظهار امیدواری کرد: ایشان بتوانند هر چه بیشتر به روند رو به رشد استان یزد کمک کنند.



غفوری از همه مسئولان استان یزد خواست تا همکاری لازم را با حجت‌الاسلام مدیح، امام جمعه جدید شهرستان تفت داشته باشند.



فرماندار تفت نیز در این مراسم با ارائه گزارشی از موقعیت شهرستان تفت اظهار امیدواری کرد: همراهی و تعامل ارزنده ‌ای بین مسئولان شهرستان تفت و حجت ‌الاسلام مدیح برقرار شود.



استاندار یزد نیز در این مراسم با ذکر خاطراتی از آیت ‌الله حسنعلی عنوان کرد: امام جمعه فقید این شهرستان معلم اخلاق در حوزه عملی و نظری بود و در حوزه سیاسی همراه امام خمینی (ره) و در زمان رهبری آیت ‌الله خامنه ‌ای همراه و همیار ایشان بود و طبق فرمایشات معظم له حرکت می ‌کرد.

استاندار یزد همچنین حجت ‌الاسلام مدیح را نیز فردی کارآمد دانست و به بیان مسئولیت‌ های وی پرداخت و افزود: حجت ‌الاسلام مدیح از شخصیت‌ های موفق در حوزه‌ های اجتماعی و فرهنگی و در حوزه سیاست، ولایتمدار و تابع مقام معظم رهبری است.

فلاح ‌زاده موقعیت تفت را ممتاز دانست و افزود: باید دست به دست هم دهیم تا راه آیت ‌الله حسنعلی ادامه پیدا کند.

وی برای امام جمعه جدید تفت نیز آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد: وی نیز راه امام، رهبر معظم انقلاب و آیت ‌الله حسنعلی را ادامه دهد.

نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز در این مراسم ضمن بیان خدمات ارزنده آیت ‌الله حسنعلی، برای حجت‌ الاسلام مدیح که تجربه خوبی در نهادهای انقلابی داشته است، آرزوی موفقیت کرد.

حجت‌ الاسلام محمدعلی صدوقی جایگاه امام جمعه را بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود: از آنجا که امام جمعه از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شود، کسانی که به این سمت منصوب می‌شوند باید مورد حمایت مسئولان قرار گیرند.

در این مراسم حکم امام جمعه جدید تفت، حجت ‌الاسلام محمدرضا مدیح توسط نماینده ولی ‌فقیه در استان یزد قرائت شد.