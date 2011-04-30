به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین مسگرانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که تعداد تماشاگران سینماهای این استان در فروردین ماه 300 هزار نفر بوده است، افزود: در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته با 78 هزار تماشاگر، شاهد رشدی صد در صدی در تعداد تماشاگران سینماهای استان بوده ایم.

وی تعداد تماشاگران فیلم اخراجی های 3 را 170هزار و تعداد تماشاگران فیلم جدایی نادر از سیمین را 95 هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت : هرچند نوع فیلم های به نمایش درآمده، نقش مؤثری در جذب مخاطبان دارد، اما نباید کیفیت سالن ها و امکانات سینماها را در این امر نادیده گرفت.

مسگرانی، با بیان اینکه در حال حاضر 21 سالن سینما در خراسان رضوی فعالیت می کنند، گفت: 15 سینما در مشهد و بقیه در شهرستان هایی چون گناباد، نیشابور، سبزوار و سرخس فعال هستند.

وی افزود: امسال بازسازی، نوسازی و تجهیز سینماهای استان را در دستور کار خواهیم داشت و هم اکنون بازسازی سینما هویزه مشهد را آغاز کرده ایم.

وی با اشاره به این که یک میلیون و 980 هزار و 769 نفر در سال 89 از فیلم های سینمایی این استان اسقبال کرده اند، اظهار داشت: تعداد فروش بلیط تمام بهاء در سال گذشته بیش از یک میلیون و 180 هزار و نیم بها 700 هزار نفر بوده است.

مسگرانی میزان تماشاگران جشنواره های سینمایی استان در سال گذشته را 100 هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد : سینماهای آفریقا، هویزه و سیمرغ به ترتیب پرفروش ترین سینماهای مشهد و سینمای شهر فیروزه پرفروش ترین سینمای استان در سال گذشته است.