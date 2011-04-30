به گزارش خبرنگار مهر، تجمع هیئت های دانشجویی و دانشجویان بسیجی دانشگاههای استان تهران در اعلام همبستگی با قیام مردم مظلوم منطقه و بویژه مردم مظلوم بحرین و همچنین بزرگداشت سالروز حضرت فاطمه زهرا(س) از دقایقی پیش مقابل سفارت بحرین آغاز شد.

در این تجمع شعارهایی از قبیل "آل خلیفه آل سعود عملا آل یهود"، "دست های آمریکا دیگه خالیه آینده منطقه اسلامیه"، "اوبامای دروغگو حقوق بشرت کو"، "لا شیعه لا سنیه، الوحده الوحده الاسلامیه"، " شیعه و سنی همه ضد یهود ، مرگ بر فتنه آل سعود"، " صالح، عبدالله دشمن رسول الله"، "اوباما اوباما بس کن کشتن ما را"، "آل خلیفه ، صالح و عبدالله ، خائنین امت رسول الله"، " مرگ بر اسلام آمریکایی"، "آل سعود یا صهیون جیش محمد قادمون"، " یا عمید اسرائیل الرحیل الرحیل" و "حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست" سر می دادند.

همچنین در این مراسم به مناسبت ایام فاطمیه(س) ذکر مصیبت شد.

در این مراسم به صورت نمادین تابوت شهدای بحرین تشییع شد.

گفتنی است پلاکاردهایی با عناوین آل سعود عربی، آل یهود را نوکری، الموت آل خلیفه ، الموت آل سعود، مدافعان حقوق از بهر چه در مقابل قتل عام بشر سکوت کرده اید، وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد و نفدیک یا بحرین، نفدیک یا یمن و همچنین پوسترهایی از جنایت های غرب و دولت های عربی منطقه در دستان تجمع کنندگان مشاهده می شد.

همچنین برخی از این تجمع کنندگان پرچم های کشورهای عربی از جمله بحرین و یمن به دوش خود بسته بودند.