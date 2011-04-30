به گزارش خبرنگار مهر در بناب،‌ دکتر حسین رحیمی ظهر شنبه در حاشیه آغاز عملیات اجرایی دومین سامانه پرتوی کشور در بناب طی گفتگو با خبرنگاران، گفت: با توجه به اینکه زمین مورد نیاز و زیرساختهای لازم برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه مهم وجود دارد بنابراین تا سقف 60 میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت اصلی خودش را بر روی شناسایی و حمایت از پتانسیل های علمی و فناوری که منجر به تولید در کشور بشود متمرکز کرده است گفت: در این راستا با توجه به پتانسیل بالایی که در پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای دیدیم، از آن برای پرتودهی محصولات کشاورزی و استریلیزه کردن تجهیزات پزشکی استفاده کردیم.

دکتر رحیمی تصریح کرد: مهمترین کاربرد سامانه های پرتودهی که در بیشتر کشورهای توسعه یافته دنیا مورد استفاده قرار می گیرد؛ افزایش کیفیت و طول ماندگاری محصولات کشاورزی با استفاده از سیستم پرتودهی است.

وی اظهار داشت: طبق قراردادی که با پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای داریم در مجموع ایجاد و راه اندازی پنج سامانه در کشور تعریف شده است که اولین سامانه در شهرکرد و دومین آن در شهرستان بناب راه اندازی می شود.

رئیس مرکز طرح های کلان ملی فناوری در بخش دیگری از سخنان خود علت ایجاد این سامانه در بناب را قطب تولید محصولات کشاورزی بودن و قرار گرفتن آن در کنار دریاچه ارومیه اعلام کرد و گفت: این شهرستان از لحاظ دارا بوده نیروهای متخصص در این زمینه و رونق کشاورزی از پتانسیل خوبی برخوردار هست و امیدواریم سطح خدمات آن به سراسر کشور توسعه یابد.

دکتر حسین رحیمی با بیان اینکه این سامانه یکی از نمونه بارز استفاده غیرنظامی از فناوری هسته ای در کشور است گفت: سامانه پرتوی بناب قادر است 100 هزار متر مکعب انواع محصولات کشاورزی و خشکبار و تجهیزات پزشکی را پرتودهی کند.

به گفته وی، سامانه پرتوی بناب در زمینی به مساحت 12 هزار مترمربع و زیربنای شش هزار مترمربع احداث و تا 20 ماه آینده به اتمام خواهد رسید.

راه اندازی مرکز پرتونگار عامل تحول در بخش کشاورزی است

رئیس پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای کشور نیز ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی این سامانه در بناب گفت: این شهرستان با داشتن تاسیسات زیربنایی گسترده و امکانات بالقوه پژوهشکده مواد تا دو سال آینده شاهد تحول عظیمی در حوزه اقتصاد و کشاورزی خواهد بود.

دکتر محمد قنادی ضمن تاکید بر لزوم استفاده از نیروهای متخصص برای فعالیت این سامانه گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده برای تامین نیروهای این مجموعه از دانشگاه های منطقه دانشجویان با استعداد را گزینش و برای این کار تربیت خواهیم کرد.

دکتر قنادی اعلام کرد: با توجه به استعداد و پتانسیلی که از برخی استانهای کشور سراغ داریم در آینده تعداد سامانه های پرتودهی در کشور را به 15 سامانه افزایش خواهیم داد.

گفتنی است پرتودهی کاربردهای مختلفی در کشاورزی و صنایع غذایی، پلیمر، شیمی و محیط زیست، صنعت، پزشکی، بهداشتی و ... دارد که از جمله آنها جلوگیری از فساد محصولات کشاورزی، کاهش آلودگی‌های میکروبی، افزایش زمان ماندگاری میوه و مواد غذایی، اصلاح ساختار مولکولی و بهبود خواص حرارتی، فیزیکی و شیمیایی مواد پلیمری ارزان قیمت، حفاظت از محیط زیست با طراحی، فرمولاسیون و تهیه پلیمرهای زیست تخریب، سترون‌سازی تجهیزات و محصولات یکبار مصرف پزشکی، پرتودهی فرآورده‌های خون و لوازم آن و بازیافت ضایعات پلاستیک و تفلون و ... را می‌توان نام برد.

منسوخ شدن روش استریل با گاز اکسید اتیلن به علت آلودگی و خطرات زیست محیطی، هزینه بالا و کار زیاد در روش سنتی و از بین رفتن 20 درصد محصولات کشاورزی ایران به طور سالانه ضرورت انجام این طرح را نمایان می‌سازد.