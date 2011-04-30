به گزارش خبرنگار مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز عصر مجلس و در ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 90 با پیشنهاد علی عباسپور نماینده مردم تهران مبنی بر الحاق جزئی به بند 3 لایحه بودجه با 157 رای موافق، 24 رای مخالف و 18 رای ممتنع موافقت کردند.

براساس این الحاقیه در اجرای ماده(22) قانون برنامه پنجم درصورتیکه اعتبارات تخصیص‌یافته برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام از محل حساب ذخیره ارزی در جدول پیوست بودجه 90 قابل تأمین نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب که باید از حساب ذخیره ارزی مصرف نماید، از محل منابع عمومی تأمین نماید.

این اعتبارات صددرصد(100%) تخصیص‌یافته تلقی می‌ شود و از اعتبارات متمرکزی که در اختیار دولت است از جمله جزء 45، 52، 69، 70، 77 و ردیف 550000، جزء 1 و 2 و 3 جزء ردیف 510000 جدول 9 و مصوبات خاص جدول 1-10 تأمین خواهد شد.

