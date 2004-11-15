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۲۵ آبان ۱۳۸۳، ۱۵:۱۲

دومين اجلاس اتحاديه جهاني علماي اسلام در بيروت برگزار مي شود

دومين اجلاس اتحاديه جهاني علماي اسلام با حضور متفكران و انديشمندان جهان اسلام به مدت دو روز 28 و 29 آبان ماه سال جاري در بيروت برگزار مي شود.

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از مجمع جهاني تقريب مذاهب، آيت الله تسخيري دبير كل مجمع به عنوان نايب رئيس و عضو هيات امناي اتحاديه جهاني علماي اسلام در اين اجلاس شركت مي كند.

در اين اجلاس موضوع تكميل تشكيلات و نوع همكاري با سازمانهاي فرهنگي بين المللي و سيستم اعلام مواضع مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

اتحاديه جهاني علماي اسلام در راه تثبيت اجراي شريعت اسلام از رهگذر اجتهاد آزاد و مستقل و منطبق با زمان كه از سوي علماي با صلاحيت و معتبر صادر شده باشد، تلاش مي كند و آن را تنها راه براي اثبات شايستگي اسلام براي انطباق با شرايط زماني و مكاني و توانمندي آن جهت پاسخگويي به نيازهاي نوظهور و اوضاع و شرايط متحول در زندگي افراد، خانواده ها و اجتماعات مي داند.

اين اتحاديه در راه وحدت نيروهاي مسلمان و پيروان مذاهب و جريان هاي مختلف و نيز وحدت تلاش هاي علما و موضع گيري فكري و عملي آنان در برابر مسايل سرنوشت ساز امت بزرگ اسلامي در مقابل چالش هاي روياروي گام بر مي دارد.

اتحاديه جهاني علماي اسلام، موسسه اي است اسلامي و مردمي  كه اعضاي آن از ميان انديشمندان مسلمان در جهان اسلام و اقليت ها و جمعيت هاي اسلامي خارج از آن انتخاب مي شوند و مركز اصلي اتحاديه در بيروت است.

لازم به ذكر است تاسيس اتحاديه جهاني علماي اسلام تيرماه امسال در لندن برگزار گرديد و علامه دكتر يوسف قرضاوي مفتي بزرگ قطر به عنوان رئيس اتحاديه انتخاب شد.

 

 

کد مطلب 130125

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