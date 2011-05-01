کاظم خاتون آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تیم پتروشیمی بعد از حضور موفق در چند تور بین‌المللی مدتی در تبریز تمرین کرده و قصد دارد در دو تور بین‌المللی ایران شرکت کند.

وی افزود: تیم ما سه دوره پیاپی عنوان قهرمانی تور بین‌المللی تهران را از آن خود کرده است و این بار هم تنها به کسب عنوان قهرمانی در هر دو تور بین‌المللی تهران و آذربایجان فکر می‌کند.

سرپرست و مربی تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز خاطرنشان کرد: متاسفانه مسیرهای تور بین‌المللی تهران به نفع ما نیست. به نظر می‌رسد این بار مسیرها منطبق بر شرایط رکابزنان تیم دانشگاه آزاد و در مسیرهای بالارو انتخاب شده است.

وی ادامه داد: رکابزنان تیم مابعد از این دو تور در صورت دریافت مراحل تور اندونزی به تور "سینگارک" رفته و پس از آن در در ارتفاعات بالای استان البرز خود را برای شرکت در تور چین هایلگ آماده می کنند تا بتوانند چهارمین قهرمانی خود را در این تور بدست آورند.

خاتون آبادی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اینکه " تیم شما سال گذشته با حضور در تور چین هایلگ دچار یک بحران شده و در آستانه انحلال و سلب امتیاز قرار گرفت، آیا مسئولان این تور نسبت به این مسئله توجیه شده اند؟"، گفت: ما بعد از مذاکره با نماینده اتحادیه جهانی خواستار حل مشکل اهداء هدایای غیر عرف(غیر شرعی) در مراسم اختتامیه تورهای بین المللی شدیم.

وی تاکید کرد: اتحادیه جهانی دوچرخه سواری به طور خاص به برگزار کنندگان این تورها اعلام کرده است که تیم پتروشیمی تبریز به دلیل مسائل دینی و شرعی دین اسلام نمی توانند هدایای شما بپذیرند. خوشبختانه آنها هم این مسئله را قبول کرده اندو بعید به نظر می رسد مشکلی از این بابت برای ما پیش آید.