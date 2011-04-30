سند توسعه امور جوانان در کرمان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سعیدی ظهر شنبه در کمیسیون امور جوانان کرمان گفت: دولت محوری ترین کارهای خود را در راستای ارتقاء زندگی جوانان در ابعاد کختلف از جمله کار و مسکن قرار داده است.

وی تصریح کرد: طرح مسکن مهر، تاسیس صندوق مهر امام رضا(ع) و کانون هدفمند کردن یارانه ها از برنامه های اجرا شده دولت نهم و دهم است که با اجرای آنها زیر ساختهای مناسب برای اشتغال جوانان فراهم شد.

وی تصریح کرد: سند توسعه در خصوص امور جوانان در کرمان تهیه شده است و این سند در 13 محور توسط سازمان ملی جوانان تهیه شده است که تمام برنامه های امسال با محوریت این سند انجام می شود.

سعیدی با اشاره به حضور تعداد زیادی دانشجو در شهر کرمان خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی مناسب که که شرایط و خواسته های جوانان را در برگیرد در راستای حل مشکلات دانشجویان گام برخواهیم داشت.

این مسئول گفت: مسئولان باید تمام فرصتهای اشتغال هر منطقه را شناسایی و در راستای بالفعل کردن آنها گام بردارند.

فرماندار کرمان افزود: صندوق مهر امام رضا(ع) اعطای تسهیلات مورد نیاز برای ایجاد کسب و کار را بدون هیچ محدودیتی با سپرده گذاری بخشداریها انجام می دهد.

وی با اشاره به تواناییهای جوانان گفت: این مسئله روشن است که فتنه سال گذشته با درایت رهبری و پشتیبانی جوانان بصیر و هوشیار خاموش شد و این نقش انکار ناپذیر است.

وی برپایی اردوهای جهادی در سطح دانشگاه ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این برنامه ها در دو جهت توانمندسازی جوانان و پر کردن اوقات فراغت آنها نقش ایفا می کند.

