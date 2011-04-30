عالمیان قهرمان مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی لوکزامبورگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی لوکزامبورگ امروز شنبه برگزار شد که طی آن نوشاد عالمیان در مصاف با حریفی از فرانسه به برتری 4 بر 2 دست یافت و به عنوان قهرمان این مسابقات در بخش انفرادی معرفی شد.

در چارچوب همین رقابت‎ها افشین نوروزی که باید برای کسب عنوان هفتم یا هشتم به مصاف بازیکنی از یونان می‎رفت به دلیل امتناع حریف از انجام بازی، 4 بر صفر برنده معرفی شد و در رده هفتم قرار گرفت. میدیا لطف نسبی نیز برای کسب عنوان سیزدهم یا چهاردهم مقابل پینگ‎‌پنگ‏باز آلمانی قرار گرفت. لطف الله نسبی این بازی را واگذار کرد و به عنوان چهاردهمی بسنده کرد.

مدال طلا نوشاد عالمیان، دومین مدال تیم ملی تنیس روی میز ایران در رقابت‎های پروتور جهانی لوکزامبورگ بود. ترکیب عالمیان و نوروزی در بخش تیمی این مسابقات به مدال نقره دست یافته بودند.

پیمان حسنی، سرپرست تیم ملی تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: تیم ملی که با 8 بازیکن به لوکزامبورگ سفر کرده بود، امشب عازم اتریش می‎شود تا پس از یک روز استراحت تمرینات خود را در آکادمی بین‌المللی اشلاگر پیگیری کند. این تیم جمعه آینده به منظور حضور در رقابت‎های قهرمانی جهان عازم هلند می‎شود.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهانی 18 تا 25 اریبهشت‎ماه در روتردام هلند برگزار می‏شود.