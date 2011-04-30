عالمیان قهرمان مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی لوکزامبورگ شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نهایی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی لوکزامبورگ امروز شنبه برگزار شد که طی آن نوشاد عالمیان در مصاف با حریفی از فرانسه به برتری 4 بر 2 دست یافت و به عنوان قهرمان این مسابقات در بخش انفرادی معرفی شد.
در چارچوب همین رقابتها افشین نوروزی که باید برای کسب عنوان هفتم یا هشتم به مصاف بازیکنی از یونان میرفت به دلیل امتناع حریف از انجام بازی، 4 بر صفر برنده معرفی شد و در رده هفتم قرار گرفت. میدیا لطف نسبی نیز برای کسب عنوان سیزدهم یا چهاردهم مقابل پینگپنگباز آلمانی قرار گرفت. لطف الله نسبی این بازی را واگذار کرد و به عنوان چهاردهمی بسنده کرد.
مدال طلا نوشاد عالمیان، دومین مدال تیم ملی تنیس روی میز ایران در رقابتهای پروتور جهانی لوکزامبورگ بود. ترکیب عالمیان و نوروزی در بخش تیمی این مسابقات به مدال نقره دست یافته بودند.
پیمان حسنی، سرپرست تیم ملی تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهارداشت: تیم ملی که با 8 بازیکن به لوکزامبورگ سفر کرده بود، امشب عازم اتریش میشود تا پس از یک روز استراحت تمرینات خود را در آکادمی بینالمللی اشلاگر پیگیری کند. این تیم جمعه آینده به منظور حضور در رقابتهای قهرمانی جهان عازم هلند میشود.
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهانی 18 تا 25 اریبهشتماه در روتردام هلند برگزار میشود.
نظر شما