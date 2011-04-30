بهزاد نیکخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در سال گذشته 26 میلیارد ریال غرامت به کشاورزان، 26 میلیارد ریال غرامت به باغداران و 17 میلیارد ریال غرامت نیز به فعالان حوزه آبزیان، دام، طیور و زنبورعسل پرداخت شد که مجموعا معادل 69 میلیارد ریال غرامت است.

وی توسعه بیمه محصولات کشاورزی را مورد تاکید قرار داد و افزود: طی سالهای اخیر بیمه محصولات کشاورزی در استان زنجان رشد خوبی داشته است.



نیکخواه افزود: از آن‌جایی که ایران جزو کشورهای بلاخیز دنیاست، فعالیت کشاورزی در آن همواره با ریسک همراه است و از همین رو بانک کشاورزی، ساز و کار بیمه محصولات کشاورزی و دامی را طراحی کرده و در حال حاضر بخش اعظمی از این محصولات تحت پوشش این بیمه قرار دارند.

