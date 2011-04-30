به گزارش خبرگزاری مهر در کرمان، حجت اسلام توکلی در بازدید از روند اجرای پروژه های شهری کرمان با اعلام قدردانی از تلاشهای در حال انجام شهرداری در رفع مشکلات شهری کرمان گفت: دستگاه قضایی در چارچوب قوانین از اجرای پروژه های شهری توسط شهرداری حمایت می کند.

این مسئول قضایی افزود: شهر کرمان به لحاظ وجود بافتهای مسکونی قدیمی و فرسوده نیاز به جراحی جدی دارد تا بتوان با بهره گیری از متدهای شهرسازی جدید در کنار حفظ ظواهر سنتی، زمینه آبادانی بیشتر فراهم شود.

وی یادآور شد: در این راستا طرحها و برنامه های مناسبی در حوزه شهرداری تدوین و در حال اجراست اما برخی از مقررات میراث فرهنگی اجرای این طرحها را با کندی و تاخیر مواجه ساخته است.

این مقام قضایی خاطر نشان کرد: همکاری دادگستری با شهرداری در جهت خرید اراضی محل اجرای پروژه های شهری و حمایتهای قضایی در امرعمران و آبادانی، زمینه دگرگونی چهره شهررا طی سالهای اخیر به وجود آورده است.

حجت الاسلام توکلی با تاکید براجرای طرحهای شهری در جهت روان سازی ترافیک، گفت: با اجرای تقاطع غیر همسطح چهارراه شهید مطهری بخش زیادی از گره ترافیکی این محدوده بر طرف خواهد شد و حسب اطلاع شهرداری طرحهای مشابه زیادی در این زمینه در دست اقدام دارد.