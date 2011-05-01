تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه یازدهم اردیبهشتماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با بیست و هفتم جمادی الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با اول می سال 2011 میلادی.
- بیستمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان از امروز در هر گیونگجوی کرهجنوبی آغاز میشود که طی آن یاسین اکبر نتاج در وزن 58- کیلوگرم به دیدار رقبای خود میرود.
- هفته سی و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدار زیر به پایان میرسد:
* تراکتورسازی تبریز ـ صبای قم، ساعت 18، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
- رقابتهای بین المللی کشتی جام شهید بابایی که با حضور 135 کشتی گیر داخلی و کشتی گیرانی از هفت کشور در قزوین برگزار میشود، امروز به پایان میرسد.
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