مجلس مطالبات معلمان را با جدیت بیشتری پیگیری می‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدرضا تابش در پیامی به مناسبت گرامیداشت روز معلم اظهار داشت: نکوداشت مقام پرافتخار معلم، تکریم انسان هایی است که برای بالندگی نسل فردای جامعه خویش، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند و غیور و استوار با تحمل ناملایمات، جان فرزندان این سرزمین را به گوهر علم و ادب و معرفت می آرایند.

وی در این پیام همچنین آورده است: "رمز جاودانگی هر تمدنی را باید در میزان بسط آگاهی و علم در میان مردمان آن جامعه جستجو کرد و قضاوت در خصوص نقش آفرینی ممتاز انسانها در هر عصر و زمان را با ارزیابی میزان رواج اندیشه و دانش در میان آنان سنجید".

تابش در این پیام می‌افزاید: "با چنین نگاهی به جامعه بشری، به مقام والای انسان هایی پی می بریم که عمر خود را صرف علم آموزی، آگاهی بخشی، معرفت شناسی و تلاش در جهت ارتقای سطح بینش و دیدگاه فردی و جمعی آحاد جامعه کرده اند.

وی در این پیام همچنین آورده است: "معلم در هر عصر و زمانی، محک سنجش پیشرفت و تعالی در آن اجتماع بوده و هر جامعه ای که بهره اش از علم و اخلاق و معنویت افزون تر باشد و مقام معلم به کمال مطلوب خود نزدیکتر شود، به سمت تعالی رهنمون تر است".

تابش در بخش دیگری از این پیام آورده است: "نکوداشت مقام پرافتخار معلم در ایران زمین که مهد آگاهی بخشی، علم آموزی و تمدن آفرینی است، تکریم انسانهایی است که برای بالندگی نسل فردای جامعه خویش، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند و غیور و استوار با تحمل ناملایمات، جان فرزندان این سرزمین را به گوهر علم و ادب و معرفت می آرایند".

وی در این پیام اعلام کرد:‌ "اینجانب به نمایندگی از مردم شریف و فرهنگ پرور حوزه انتخابیه اردکان و مردمان شریف استان یزد، ضمن گرامیداشت 12 اردیبهشت روز تکریم مقام والای معلم و یادبود استاد شهید مطهری، در برابر همه زنان و مردان شریف نقش آفرین در عرصه علم و دانش در سراسر کشور و به ویژه در استان یزد و اردکان که مزین به نام زیبای معلم است، سر تعظیم فرود می آورم و امیدوارم تا دولتمردان به ویژه دست اندرکاران وزارت آموزش و پرورش، تلاشی در خور و شایسته در جهت رفع مشکلات و تنگناهای گوناگون اداری و معیشتی معلمان شریف، معمول داشته و در راه خدمت رسانی به این قشر فرهیخته تمام تلاش خود را به کار گیرند".

تابش با بیان اینکه افتخار وابستگی ام به این قشر فرهیخته، مسئولیت پیگیری تحقق خواسته ها و مطالبات معلمان را در مجلس شورای اسلامی برایم افزونتر کرده است، اظهار امیدواری کرد: همچون گذشته در ادای دین نسبت به ساحت این مشعل های فروزان عرصه علم و دانش توفیق خدمتگزاری داشته باشم.