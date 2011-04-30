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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۳۸

تابش:

مجلس مطالبات معلمان را با جدیت بیشتری پیگیری می‌ کند

مجلس مطالبات معلمان را با جدیت بیشتری پیگیری می‌ کند

یزد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی گفت: جایگاه علم و معلم مسئولیت نمایندگان را در مقابل معلمان سنگین تر کرده بر این اساس مجلس مطالبات این قشر را با جدیت بیشتری پیگیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، محمدرضا تابش در پیامی به مناسبت گرامیداشت روز معلم اظهار داشت: نکوداشت مقام پرافتخار معلم، تکریم انسان هایی است که برای بالندگی نسل فردای جامعه خویش، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند و غیور و استوار با تحمل ناملایمات، جان فرزندان این سرزمین را به گوهر علم و ادب و معرفت می آرایند.

وی در این پیام همچنین آورده است: "رمز جاودانگی هر تمدنی را باید در میزان بسط آگاهی و علم در میان مردمان آن جامعه جستجو کرد و قضاوت در خصوص  نقش آفرینی ممتاز انسانها در هر عصر و زمان را با ارزیابی میزان رواج اندیشه و دانش در میان آنان سنجید".

تابش در این پیام می‌افزاید: "با چنین نگاهی به جامعه بشری، به مقام والای انسان هایی پی می بریم که عمر خود را صرف علم آموزی، آگاهی بخشی، معرفت شناسی و تلاش در جهت ارتقای سطح بینش و دیدگاه فردی و جمعی آحاد جامعه کرده اند.

وی در این پیام همچنین آورده است: "معلم در هر عصر و زمانی، محک سنجش پیشرفت و تعالی در آن اجتماع بوده و هر جامعه ای که بهره اش از علم و اخلاق و معنویت افزون تر باشد و مقام معلم به کمال مطلوب خود نزدیکتر شود، به سمت تعالی رهنمون تر است".

تابش در بخش دیگری از این پیام آورده است: "نکوداشت مقام پرافتخار معلم در ایران زمین که مهد آگاهی بخشی، علم آموزی و تمدن آفرینی است، تکریم انسانهایی است که برای بالندگی نسل فردای جامعه خویش، از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند و غیور و استوار با تحمل ناملایمات، جان فرزندان این سرزمین را به گوهر علم و ادب و معرفت می آرایند".

وی در این پیام اعلام کرد:‌ "اینجانب به نمایندگی از مردم شریف و فرهنگ پرور حوزه انتخابیه اردکان و مردمان شریف استان یزد، ضمن گرامیداشت 12 اردیبهشت روز تکریم مقام والای معلم و یادبود استاد شهید مطهری، در برابر همه زنان و مردان شریف نقش آفرین در عرصه علم و دانش در سراسر کشور و به ویژه در استان یزد و اردکان که مزین به نام زیبای معلم است، سر تعظیم فرود می آورم و امیدوارم تا دولتمردان به ویژه دست اندرکاران وزارت آموزش و پرورش، تلاشی در خور و شایسته در جهت رفع مشکلات و تنگناهای گوناگون اداری و معیشتی معلمان شریف، معمول داشته و در راه خدمت رسانی به این قشر فرهیخته تمام تلاش خود را به کار گیرند".

تابش با بیان اینکه افتخار وابستگی ام به این قشر فرهیخته، مسئولیت پیگیری تحقق خواسته ها و مطالبات معلمان را در مجلس شورای اسلامی برایم افزونتر کرده است، اظهار امیدواری کرد: همچون گذشته در ادای دین نسبت به ساحت این مشعل های فروزان عرصه علم و دانش توفیق خدمتگزاری داشته باشم.

کد مطلب 1301265

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