به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ثقفی با بیان این مطلب گفت: اکنون پروژه میله گذاری آند بیش از 65 درصد پیشرفت دارد و در صورت تامین به موقع بودجه مورد نیاز، این پروژه ملی تا پایان امسال راه اندازی آزمایشی می شود.

وی افزود: با بهره برداری از پروژه یکهزار میلیارد ریالی میله گذاری آند، سالانه 150 هزار عدد آند مورد نیاز مجتمع های هرمزآل و المهدی تامین خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آلومینیوم المهدی با اشاره به اینکه قرارداد احداث اسکله اختصاصی با قرارگاه خاتم الانبیاء در ماه جاری اجرایی می شود،‌ تصریح کرد: این پروژه برای تخلیه، بارگیری و انتقال یک میلیون تن مواد اولیه وارداتی(آلومینا و کک نفتی) مورد نیاز فعلی مجتمع های المهدی و هرمزآل و نیز توسعه آینده المهدی برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: زمان احداث این پروژه 3 ساله و با هزینه یکصد میلیون یورو است که شامل اسکله، ماشین تخلیه مواد و 6 سیلو برای نگهداری 140 هزار تن پودر آلومینا و 30 هزار تن کک نفتی است.

ثقفی با اشاره به پروژه های زیربنایی در حال اجرای مجتمع المهدی خاطر نشان کرد: توسعه ظرفیت ذخیره آب و انتقال آب شیرین از منطقه ویژه خلیج فارس به المهدی در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، احداث نیروگاه 850 مگاواتی برق، از دیگر پروژه هایی است که در مرحله تامین مالی قرار دارد.