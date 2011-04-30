تامین اجتماعی درگیر مسایل سیاسی/دولت 22 هزار میلیارد بدهکار است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا رحمانی بعد از ظهر شنبه در نشست تخصصی بررسی مسایل کارگران بازنشسته و کانون های بازنشستگان استان آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت مدیریتی سازمان تامین اجتماعی گفت: متاسفانه مدیریت صندوق تامین اجتماعی با تغییر روسای جمهوری در کشور به امری سیاسی تبدیل شده و هیچگاه مدیری از خود صندوق تامین اجتماعی بر آن مدیریت نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه نباید مدیریت صندوق تامین اجتماعی به حیات خلوت دولت تبدیل شود گفت: مشکل صندوق تامین اجتماعی مسایل مدیریتی آن است به طوریکه در سال های گذشته با واگذاری شرکتها به این صندوق از بابت بدهی دولت به بحث بنگاهداری وارد شد در حالی که صندوق تامین اجتماعی باید به جای این مسایل سهامدار این شرکتها می شد.

رحمانی با اشاره به بدهی 22هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تامین اجتماعی آن را بی عدالتی کامل به این قشر خواند و گفت: صندوق تامین اجتماعی صندوقی است که صاحبان آن را کارگران و بازنشستگان تشکیل می دهند و دولت نباید در پرداخت بدهیهای خود به این صندوق تعلل کند چرا که صندوق تامین اجتماعی حق الناس محسوب می شود و هرگونه تصمیمی در مسایل آن باید با رضایت صاحبان آن و نمایندگان آن صورت گیرد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف از اینکه قباحت بدهی به صندوق تامین اجتماعی در جامعه به خوبی تبیین نشده است، تغییر شیوه مدیریت این نهاد را خواستار شد و گفت: باید مدیریت چنین مجموعه هایی بر عهده صاحبان آن بوده و به شکل کاملا صنفی اداره شوند.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی صندوق تامین اجتماعی گفت: بر این اساس نیز نگران وضعیت کارگران و بازنشستگان در آینده هستیم.

رحمانی با اشاره به پیشبینی پرداخت هفت هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی در بودجه سال 90 گفت: امیدواریم با تصویب حداقل این بودجه پیشنهادی بخشی از مشکلات کارگران و بازنشستگان رفع شود البته اگر قرار باشد این بدهی در قالب واگذاری شرکتها و کارخانجات باشد باید سهام این کارخانجات واگذار شود.

وی با اشاره به نگاه مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات کارگران و بازنشستگان به مسایل مربوط به درمان این قشر اشاره کرد و گفت: هم اکنون 9 درصد از حق بیمه پرداختی بیمه شدگان تامین اجتماعی به عنوان سرانه درمان کسر می شود و سازمان تامین اجتماعی مدعی است که این میزان تکافوی هزینه ها را نمی دهد، باورکردنی نیست.

رحمانی با تاکید بر اینکه برای رفع این مشکل باید شیوه های مدیریتی را اصلاح کنیم، تصریح کرد: طرح بحث کسر حق فرانشیز نیز راه حل موضوع نیست.

وی با بیان اینکه بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها به دنبال اجرای طرح جامع بیمه درمانی برای تمام اقشار جامعه هستیم، گفت: در بحث صندوق تامین اجتماعی گام به گام حرکت کرده ایم یک زمانی قالیبافان و و ابستگان به این حرفه را تحت پوشش بیمه قرار دادیم در مرحله بعد رانندگان، کارکنان مساجد، کارگران ساختمانی را از این مزایا بهره مند ساختیم اما اکنون که بخشی از منابع کشور با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها آزاد شده از دولت انتظار داریم با اجرای طرح جامع بیمه درمانی تمام آحاد جامعه را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر همچنین به موضوع بیمه درمان تکمیلی اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت با پیگیری هایی که انجام شد موافقت سازمان تامین اجتماعی تا شهریورماه سالجاری برای کسر این حق بیمه از حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران رفع گردید که البته قاعدتا نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد.

رحمانی خواستار تغییر نگرشها در این زمینه شد و گفت: به عنوان تنها نصف بودجه یک روز یارانه بنزین تامین کننده نیازهای زنان بی سرپرست کشور است چرا حالا که این امکان فراهم شده است آن را اجرایی نمی کنیم تا برای همیشه این مشکل رفع شود.

رحمانی در ادامه به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: متاسفانه با توجه به آنکه بنای اولیه افزایش حقوق بازنشستگان با رقم شش درصدی متناسب درنظر گرفته نشده است افزایش های بعدی نیز بر این مبنا بوده و مجلس چارهای ندارد که با توجه به امکان تامین هزینه ها مصوبه ای داشته باشد.

وی تصویب قانون ماده 10 نوسازی صنایع و معادن تا پایان برنامه پنج ساله پنجم را از اقدامات قابل توجه مجلس شورای اسلامی در حمایت از کارگران خواند و گفت: گرچه برای اجرایی شدن آن دولت باید آیین نامه اجرایی تدوین کند ولی با توجه به اینکه آیین نامه ای در این خصوص از قبل وجود داشته نباید تدوین آیین نامه جدید خیلی طول بکشد.

وی با تاکید بر لزوم بازنگری در قوانین آن را مهمترین راه حل برای رفع مشکلات کارگران و بازنشستگان خواند و گفت: در برخی موضوعات بر اساس تصمیمات ناآگاهانه ای شان و منزلت انسانها زیرپا گذاشته می شود همچنانکه در بحث ضمانت بانکی برای بازنشستگان، شاهدیم بانکها علاوه بر ضمانت سازمان تامین اجتماعی ضامن دیگری را برای دریافت وام الزامی می داند.

رحمانی با بیان اینکه برای پیگیری همین موضوع از متولیان امر و وزیر امور اقتصاد و امور دارایی توضیح خواهم خواست، خاطرنشان کرد: بنای ما این است که جایگاه و ارزش نیروی کار را با اقدامات و تصمیمات مناسب روز به روز ارتقاء دهیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، در ادامه به برخی مشکلات استان آذربایجان شرقی در بحث سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات مهم سفرهای استانی ایجاد بیمارستان جدید تامین اجتماعی برای این استان بود که مقرر بود که با تامین زمین از سوی استانداری سازمان تامین اجتماعی آن را احداث کند که به نظر می رسد سازمان تامین اجتماعی به طور جدی پیگیر آن نبوده و عدم تخصیص زمین را بهانه کرده است.

رحمانی با بیان اینکه بیمه شدگان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی نیاز مبرم به ایجاد بیمارستان جدید را دارند، یادآور شد: در راستای اجرای این مصوبه سفر استانی و سایر مصوبات در این زمینه از جمله ایجاد کانون مهر بازنشستگان نیز پیگیری های لازم را به طور جدی در دستور کار دارد.

رحمانی با بیان اینکه متاسفانه بر اساس یک عرف غلط سرمایه گذارانی که برای ایجاد واحدهای تولیدی وارد میدان می شوند مورد تهمت قرار می گیرند، گفت: این وظیفه دستگاههای نظارتی است که با هرگونه رانت و فساد اقتصادی مبارزه کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید صنایع بزرگ در استان آذربایجان شرقی ایجاد شوند، گفت: بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 جز در موارد خاص دولت دیگر هیچ کارخانه ای را ایجاد نخواهد کرد و بدین لحاظ باید بستر را برای سرمایه گذاری های جدید در استان آذربایجان شرقی توسط بخش خصوصی فراهم کنیم.

رحمانی سهم استان آذربایجان شرقی را در تولید ناخالص ملی کشور را 3.8 درصد عنوان کرد و گفت: این در حالی است که آذربایجان شرقی 5.1 درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده و اگر رقم مهاجرتهای انجام شده از استان را به خاطر اشتغال به آن اضافه کنیم اختلاف میان دو رقم بیشتر خواهد شد.

وی افزود: دلخوش کردن به وجود کارخانجاتی مانند تراکتورسازی در شرایط فعلی نمی تواند تضمین کننده توسعه صنعت استان باشد و باید با توجه به ظرفیتهای موجود با انجام کارهای بزرگ جایگاه استان را در بخشهای مختلف ارتقاء بخشیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه والای بازنشستگان به عنوان خردمندان جامعه گفت: با وجود آنکه در دین مقدس اسلام تاکید ویژهای بر منزلت نیروی کار و نیز بازنشستگان شده است متاسفانه در عمل به این موضوع کم توجهی می شود.

رضا رحمانی یکی از مشکلات بازنشستگان را در بحث افزایش حقوق عنوان کرد و گفت: علیرغم آنکه در سالهای اخیر مجلس و دولت نگاه مثبتی را به این قشر داشته اند ولی قطعا حقوق فعلی پرداختی به کارگران بازنشسته برای اداره یک زندگی در شان این قشر ناکافی است و باید برای بهبود وضعیت زندگی این قشر تلاش جدیتر به عمل آید.

عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای کامل قانون و در خواست از کانونهای بازنشستگی برای ارایه پیشنهاد و پیگیری مشکلات این قشر از ساختار کنونی صندوق تامین اجتماعی و وضعیت بانک رفاه کارگران انتقاد کرد و گفت: مظلومیت در وضعیت بانک رفاه کارگران که می تواند حجم وسیعی از بازنشستگان و کارگران را تحت پوشش قرار دهد همان بس که رتبه بندی این بانک را با سایر بانکها مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران با سرمایه کارگران شکل گرفته است افزود: در چنین شرایطی شاهدیم که طبیعتا کارگران و بازنشستگان رغبتی به سرمایه گذاری در این بانک نداشته و اندوخته های خود را در سایر بانکها ذخیره می کنند.