به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به جنایات فجیع بحرین علیه شیعیان اظهار داشت: مشکل جهان اسلام سه مسئله حاکمان مزدور، سرسپردگان به آمریکا و اسرائیل و بی مسئولیتی برخی کشورهای دیگر است.

وی خاطرنشان کرد: حاکمان مزدور برای حفظ قدرت خود حاضر به ریختن خون هموطنانشان هستند و دست به هر کار پلیدی می زنند.

وی ادامه داد: برخی دیگر حاکمان سرسپردگان آمریکا و اسرائیل هستند و منابع خودشان را به دست این دو کشور خونریز سپرده اند تا هم خودشان محفوظ بمانند هم اسلام و مسلمین را تحقیر کنند.

بی مسئولیتی برخی کشورهای عرب از مشکلات دنیای اسلام است

کازرونی تصریح کرد: بی مسئولیتی برخی از سران دیگر کشورها به خصوص کشورهای عرب از دیگر مشکلات بزرگ امروز اسلام است که باعث شده چنین حوادث خونباری در بحرین بوجود آید.

وی تاکید کرد: جنایات بحرین اکنون باید جهان را به تکان وا می داشت و هر روز گوشه ای از دنیا به خاطر وضعیت بحرین تظاهرات می شد اما دیده می شود که برخی کشورها حتی به اخبار این جنایات نیز اشاره نمی کنند.

ادامه حوادث بحرین باعث سقوط حاکمان خواهد شد

وی ادامه داد: در معدود کشورهایی مثل ایران، پاکستان و افغانستان نیز تظاهراتهایی جسته و گریخته صورت می گیرد که کافی نیست و این تظاهراتها باید در تمام کشورها آنقدر ادامه می یافت تا حاکمان بحرین دست از جنایت بردارند.

نماینده ولی فقیه در کرج یادآور شد: در رژیم طاغوت نیز در ایران چنین حوادثی رخ داد که از جمله آنها می توان به 17 شهریور و 15 خرداد اشاره کرد که در نهایت جز سقوط و فرار حاکمان دستاوردی برای ظالمان نداشت.

حجت الاسلام کازرونی گفت: عاقبت آل خلیفه و آل سعود نیز چنین است و آینده این پیش بینی ها را اثبات خواهد کرد.

باید قدردان تلاشهای معلمان بود

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه با اشاره به فرا رسیدن هفته گرامیداشت معلم و شهادت استاد گرانقدر شهید مطهری گفت: باید قدردان تلاشهای معلمان بود و برای حل مشکلات آنها اهتمام داشت.

وی همچنین از مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز به خاطر تلاشهایش برای ساماندهی این نهاد استان تازه تاسیس البرز قدردانی کرد.

برای حل مشکلات کارگران و صنایع تدابیر جدی شود

امام جمعه کرج همچنین با یادآوری روز کارگر به بخشی از مشکلات آنها از زبان مدیرکل کار و امور اجتماعی البرز اشاره و تاکید کرد: کارگران و روسای کارخانه ها از واردات بی رویه کالا انتقاد دارند و از کمبودها در صنعت گلایه مند هستند که امید می رود برای حل مشکلات آنها تدابیر جدی اتخاذ شود.

وی ادامه داد: کارگران از زحمتکش ترین اقشار هر جامعه ای هستند که قوام اجتماع به آنها وابسته است و باید مسائل آنها را جدی گرفت.

رهبری فصل الخطاب همه مسائل هستند

نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی مسائل روز سیاسی درکشور تاکید کرد: رهبری فصل الخطاب هستند و همه باید به آن گردن نهند زیرا جامعه ما ولایتمدار است.

کازرونی با انتقاد از برخی سایتهای خبری یادآور شد: مانور تعمدی برخی رسانه ها این موضوع را القا کرد که تنش یا درگیری وجود دارد در حالیکه اختلاف نظر امری طبیعی است.

امام جمعه کرج با اشاره به سخنان رهبر فقید انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) که فرمودند همواره پشتیبان ولایت فقیه باشید، تاکید کرد: اگر به این فرمایش رهبر فقید انقلاب توجه کنیم و سخنان رهبر معظم انقلاب فرارویمان باشد به مملکت آسیبی نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: ارزش هم افرادی که امروز سمت یا عنوانی دارند مرهون ولایت فقیه است.

حل مسائل اقتصادی پیشرفت کشور را شتابان خواهد کرد

خطیب جمعه کرج در پایان بر حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم تاکید کرد و گفت: باید روی مسائل اقتصادی متمرکز شده و نقاط ضعف را برطرف کنیم .

وی بیان کرد: اگر مسائل اقتصادی را حل کنیم و پشتیبان ولایت فقیه باشیم و ضعفهای موجود را برطرف کنیم بی شک کشور ما پیشرفت شتابان خواهد داشت.