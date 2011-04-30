به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز شنبه تیم مهرام در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی به مصاف کاسپین قزوین رفت و با نتیجه 102 بر 61 به برتری دست یافت.

شاگردان مهران شاهین طبع که در دیدار رفت نیز حریف قزوینی خود را با نتیجه 95 بر 60 شکست داده بود با کسب پیروزی در دیدار امروز به عنوان نخستین تیم به مرحله نیمه نهایی رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور صعود کرد. این مسابقات امروز با پنج دیدار دیگر پیگیری می‎شود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:

مرحله یک چهارم نهایی:

* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری گرگان

* راه و ترابری قم - توزین التریک کاشان

رده‎بندی تیم‎های نهم تا دوازدهم:

* ب . آ شیراز - بانک سامان

* ملی حفاری اهواز - هیئت شهرکرد