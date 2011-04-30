به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز دور برگشت مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز شنبه تیم مهرام در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی به مصاف کاسپین قزوین رفت و با نتیجه 102 بر 61 به برتری دست یافت.
شاگردان مهران شاهین طبع که در دیدار رفت نیز حریف قزوینی خود را با نتیجه 95 بر 60 شکست داده بود با کسب پیروزی در دیدار امروز به عنوان نخستین تیم به مرحله نیمه نهایی رقابتهای بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور صعود کرد. این مسابقات امروز با پنج دیدار دیگر پیگیری میشود. برنامه این دیدارها به شرح زیر است:
مرحله یک چهارم نهایی:
* پتروشیمی بندرامام - دانشگاه آزاد
* ذوب آهن اصفهان - شهرداری گرگان
* راه و ترابری قم - توزین التریک کاشان
ردهبندی تیمهای نهم تا دوازدهم:
* ب . آ شیراز - بانک سامان
* ملی حفاری اهواز - هیئت شهرکرد
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