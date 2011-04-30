به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای بودجه سال 1390 بند 5 این بودجه را تصویب کردند. بر اساس این بند دولت مکلف شد در اجرای توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حداکثر نیم درصد از سقف بودجه مصوب هر یک از دستگاههای ملی و استانی به استثناء فصول یک و شش و بودجه هزینه ای و هزینه های مستقیم تولید شرکت های دولتی را کم و به اعتبارات موضوع اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی اضافه کند.

بر اساس تبصره یک بند 5 حداقل 30 درصد از اعتبارات این بند جهت فعالیت های قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می یابد و تبصره 2 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مکلف می کند با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت توزیع اعتبارات این بند را به عهده گیرد.

گفتنی است بنا بر پیشنهاد علی عباسپور نماینده مردم تهران ، الحاقیه ای با متن زیر به بند 5 اضافه شد: این اعتبارات باید در راستای اولویت ها و سیاست های تعیین شده توسط شورای توسعه فرهنگ قرآنی هزینه شده و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است گزارش میزان عملکرد اعتبارات اختصاص یافته را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی گسترش علوم قرآنی ارسال کند.