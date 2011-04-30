به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری عصر شنبه در همایش بزرگ کارگری استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: کارگران باید تلاش کنند با دستان خلاق خود، کشور را از وابستگی نجات داده و به استقلال واقعی برسانند.

وی بیان کرد: امنیت و آرامش اقتصادی و اجتماعی در کشور مرهون تلاش شبانه روزی جامعه کارگری در همه بخشهاست که با اتکا و اعتماد به نفس، خود باوری و توکل به خدا وارد عرصه فعالیت و تولید شده اند.

نوذری با بیان اینکه جامعه کارگری نقش عمده ای در طول عمر پر برکت انقلاب اسلامی ایفا کرد، اظهار داشت: در زمان پیروزی انقلاب، جامعه کارگری از جمله در شرکت نفت کمر رژیم طاغوت شاهنشاهی را با اعتصاب به موقع شکستند.

استاندار بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی متوجه شد جبهه و سنگری که بعد از دفاع مقدس در مقابل اهداف شوم آنها ایستاده، سنگر اقتصادی می باشد و کارگران در خط مقدم این جبهه قرار دارند.

وی ادامه داد: دشمنان از همان ابتدا تهدیدها و تحریم ها را آغاز کردند و امروزه می بینیم با تلاش شبانه روزی و جهادگرانه کارگران، سنگر تولید روز به روز مستحکم تر شده و ترفندهای دشمنان نظام استکباری و بین المللی را بی اثر ساخته است و با عنایت و توکل به خدا به سمت خودکفایی و استقلال حرکت می کنیم.

نوذری اظهار داشت: همه تلاش استکبار این است که اقتصاد کشورهای در حال توسعه ای که به سمت استقلال می روند را مختل کند.

استاندار همچنین یادآور شد: برای اینکه امسال تحول اساسی در کار و تولید، سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شود تاکید بر این است که مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی بدون هیچگونه تعللی رفع و بنگاه های اقتصادی تقویت شوند و توسعه یابند.

نوذری اظهار داشت: برای رفع مشکلات و تقویت صنایع و صاحبان واحدهای تولیدی، کمیته تخصصی در استان تشکیل شده است و هر هفته با حضور صاحبان بنگاه های اقتصادی، مشکلات آنها مورد بررسی و برای رفع آنها اقدامات اساسی صورت می گیرد.

به گفته وی، امسال در هر هفته به چند بنگاه اقتصادی و طرح های سرمایه گذاری سرکشی می شود و از نزدیک آخرین وضعیت آن به لحاظ تولید بهتر و بیشتر بررسی و راهکار لازم برای توسعه و گسترش آنها ارایه می شود.

نوذری افزود: استان خود را برای یک نهضت در عرصه کار و تولید آماده کرده و برای سرمایه گذاری در سطح ملی و بین المللی مدعی است و مسئولین با کمک مردم، بخش خصوصی و جامعه کارگری باید زمینه را بیشتر فراهم کنند.

وی یادآور شد: اکنون اقتصاد ما رو به شکوفایی و پویایی می باشد و اقتصاد نظام سرمایه داری رو به فرو پاشی است و باید به شدت مراقب باشیم که صدمه ای از سوی دشمنان استکباری و داخلی نبینیم.