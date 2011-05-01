شناساندن آرمانهای شهدا به نسل جوان وظیفه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در شمیرانات، محمد بابایی در جلسه هماهنگی برگزاری یادواره شهدای بخش رودبارقصران که با حضور ائمه جمعه، دهیاران ومسئولان این بخش برگزار شد، به شناساندن اهداف شهدا به جوانان تأکید کرد.

وی با بیان جایگاه و اهمیت زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدا افزود: مسئولان بخش باید با برنامه ریزی و اتخاذ تمهیدات لازم، نسل کنونی را با نحوه زندگی و دشمن ستیزی شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس آشنا کنند.

این مسئول گفت: نسل حاضر باید بداند که نظام جمهوری اسلامی به واسطه رشادتهای شهدا به این مرحله از پیشرفت در دنیای کنونی رسیده است.

وی اضافه کرد: اعضای ستاد یادواره شهدا باید مراسمها و برنامه های خود را با محوریت اطلاع رسانی و تأثیر گذاری پیام شهدا برگزار نمایند.

بخش رودبار قصران بیش از 200 شهید سرافراز را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران نموده است.